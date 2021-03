Oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) kan woensdag aanwezig zijn bij het debat in de Tweede Kamer over de mislukte eerste verkenning. Ze testte woensdag negatief op het coronavirus, meldt haar politiek assistent.

Het was nog maar de vraag of Ollongren woensdag aanwezig kon zijn bij het debat, nadat ze vorige week donderdag positief was getest op het virus. Toen ze donderdag de Tweede Kamer verliet, werden de aantekeningen die ze onder haar arm droeg vastgelegd door een fotograaf van persbureau ANP.

In de notities werd onder meer gerept over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra en een "functie elders" voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD) legden hun taken neer na het uitlekken van de notitie.

De beide oud-verkenners hebben inmiddels hun "diepgevoelde excuses" aangeboden, maar partijen zitten nog met veel vragen. Het debat van woensdagmiddag moet opheldering brengen. Het is het eerste debat van de nieuwe Tweede Kamer.

"Ik ben blij dat mijn gezondheid me vandaag in staat stelt naar Den Haag te gaan en dat ik de vragen kan beantwoorden die bij de Tweede Kamer leven over wat er vorige week precies is gebeurd", zegt Ollongren.

De Kamerleden willen onder meer weten hoe de opmerking over Omtzigt in de notitie is terechtgekomen. Mogelijk zal de Kamer ook besluiten de rol van de verkenners duidelijker te omschrijven.