Pieter Omtzigt zal woensdag gewoon worden geïnstalleerd als Tweede Kamerlid van het CDA, laat hij dinsdag via Twitter weten. "Dat blijft een eer en een voorrecht." Tegelijkertijd schrijft Omtzigt dat hij nog niet is hersteld van zijn burn-out en moet hij langer rust houden.

De CDA'er domineerde het nieuws de afgelopen week sinds zijn naam opdook in de notitie waarmee oud-verkenner Kajsa Ollongren per ongeluk werd gefotografeerd.

Er werd gesuggereerd om het CDA-Kamerlid een 'positie elders' te geven.

Nog afgezien van het feit dat de formatie daar niet over gaat, neemt Omtzigt alle onduidelijkheid nu weg over waar zijn toekomst voor de komende jaren ligt.

"Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Functie e̶l̶d̶e̶r̶s̶ Kamerlid dus."

Sinds de uitgelekte notitie van Ollongren, heeft Omtzigt niets van zich laten horen. Hij zit overwerkt thuis en het is geen geheim dat het populaire Kamerlid, afgelopen verkiezingen goed voor bijna vijf zetels, een moeizame relatie heeft met de CDA-partijtop.

'Herstel kost mij langer dan gehoopt'

"Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen", schrijft Omtzigt nu. "Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven."

Omtzigt reageerde ook op de steun die hij kreeg van binnen als buiten de politiek. "Ik kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer."

Omtzigt doorbreekt dinsdag dus de mediastilte van zijn kant en schept duidelijkheid over zijn positie binnen de partij. "Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd", schrijft de CDA'er verder.

Omtzigt staat al jaren bekend als een vasthoudende parlementariër die er niet voor terugdeinst kabinetsleden hard aan te pakken, ook als hij in de coalitie zit zoals tijdens de toeslagenaffaire.