Drie vrouwen mogen dankzij voorkeursstemmen plaatsnemen in de Tweede Kamer. Ze stonden eigenlijk te laag op de kandidatenlijst en leken daardoor naast een zetel te grijpen, maar blijken zelf genoeg stemmen voor een Kamerzetel te hebben gekregen.

Twee van de drie vrouwen met genoeg voorkeursstemmen stonden kandidaat voor GroenLinks: Lisa Westerveld (foto) en Kauthar Bouchallikht mogen de Kamer in ten koste van Suzanne Kröger en Paul Smeulders. Bij Volt komt niet Ernst Boutkan, maar Marieke Koekkoek in de fractie.

Als kiezer is het mogelijk om met een voorkeursstem de lijstvolgorde van een partij te doorbreken. Stel dat een partij tien zetels krijgt, dan zullen in principe de eerste tien kandidaten op de lijst zitting nemen in de Tweede Kamer.

Steeds vaker kiezen mensen ervoor om te stemmen op een vrouw die eigenlijk net te laag op de lijst staat, zodat deze kandidaat alsnog in de Kamer mag plaatsnemen. Zo hopen ze invloed uit te oefenen op de man-vrouwverhouding in de Kamer.

Het percentage vrouwen stijgt dit jaar van 31 naar 39, meldt de stichting Stem op een Vrouw in gesprek met de Volkskrant.