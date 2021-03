Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder het CDA en D66, wil met de oude verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) in debat om opheldering te krijgen over de gefotografeerde notities die Ollongren donderdag bij zich droeg.

In het document staat onder meer een notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: "Positie Omtzigt, functie elders." Ook wordt de positie van CDA-leider Wopke Hoekstra besproken. Daarnaast is in de aantekeningen te lezen dat "linkse partijen elkaar niet echt vasthouden".

Na overleg met de fractie heeft het CDA besloten dat het in debat wil met de nieuwe Tweede Kamer, die op 31 maart wordt geïnstalleerd. De PVV, SP, PvdD, ChristenUnie en Forum voor Democratie hebben ook een debat met Ollongren geëist. D66-leider Sigrid Kaag heeft laten weten dat ze een debat steunt.

Het is nog onduidelijk of de formatiegesprekken in de tussentijd kunnen doorgaan. Onder anderen PvdA-leider Lilianne Ploumen wil niet met de nieuwe verkenners om de tafel gaan zitten voordat er is gesproken over de kwestie.

Demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zijn donderdag aangewezen als vervangers. Zij lieten na afloop weten vrijdag met een schone lei te willen beginnen in de hoop het vertrouwen te herstellen. Zij willen daarom met alle zeventien lijsttrekkers spreken, zoals hun voorgangers eerder hebben gedaan.

Notities volgens verkenners niet besproken tijdens de formatiegesprekken

Ollongren en Jorritsma lieten donderdag weten dat de notities bedoeld waren "als voorlopige input" voor de volgende ronde in de verkenningsfase. "Deze notities waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog met geen van de onderhandelaars besproken."

CDA-leider Hoekstra reageerde donderdag verbaasd op de aantekeningen. "Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van alle met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat."

Ook VVD-leider Mark Rutte en Kaag hebben tijdens de formatiegesprekken niet over CDA-Kamerlid Omtzigt gesproken, zei Rutte donderdagavond tegen de NOS.

Rutte zei ook dat Ollongren geen uitleg over de notities hoeft te geven, omdat ze is gestopt als verkenner en de opdracht nu bij de nieuwe verkenners ligt. Ook benadrukte hij dat de verkenners formeel zijn aangesteld door de Tweede Kamer.