Het CDA wil in debat met de oude verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) om opheldering te krijgen over de gefotografeerde notities die Ollongren donderdag bij zich droeg.

Tussen de aantekeningen staat onder meer een notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: "Positie Omtzigt, functie elders." Ook wordt de positie van CDA-leider Wopke Hoekstra besproken. Daarnaast is in de aantekeningen te lezen dat "linkse partijen elkaar niet echt vasthouden".

Na overleg met de fractie heeft het CDA besloten dat ze in debat willen met de nieuwe Tweede Kamer, die op 31 maart wordt geïnstalleerd. Verschillende oppositiepartijen, zoals PvdA en SP, hebben ook al een debat met Ollongren geëist.

CDA-leider Hoekstra reageerde donderdag verbaasd op de aantekeningen. "Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van alle met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat".

Ook VVD-leider Mark Rutte en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag zouden tijdens de formatiegesprekken niet over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hebben gesproken, zo zei Rutte donderdagavond bij RTL Nieuws.

Vanwege de uitgelekte notities legden Ollongren en Jorritsma (VVD) hun functie als verkenners neer. Demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zijn donderdag aangewezen als vervangers.