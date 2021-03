De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus zijn vrijdag per direct opgestapt. Aanleiding is een affaire rond voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou als directeur van een landschapstichting tonnen aan subsidie naar eigen bedrijven hebben doorgesluisd.

Een van die bedrijven van Vrehen houdt zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf volgens een publicatie in NRC aan opdrachten.

De provincie is één van de subsidieverleners van de stichting waar Vrehen directeur van is, de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Gouverneur Theo Bovens laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen naar de gang van zaken rond Vrehen, liet hij dinsdag weten. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de provincie en haar bestuurders daarbij.

Gedeputeerde Staten (GS) gaven vrijdag een korte verklaring uit over het vertrek van Koopmans en Mackus. "Aanleiding is de twijfel die is gerezen over de besteding van subsidiegelden door de directeur van een van de partners van de Provincie in landschapsbeheer", aldus het college van GS.

Koopmans: 'Er is ook nog zoiets als moraliteit'

Rechtmatigheid bij subsidies is belangrijk, schrijft Koopmans. "Maar er is ook nog zoiets als moraliteit. Mag je elke mogelijkheid te baat nemen die de overheid je biedt? De eerste indruk die ik in de afgelopen dagen gekregen heb van de subsidiestromen, opdrachten aan IKL en zijn directeur Herman Vrehen én Herman Vrehen als persoon en zijn BV's staat haaks op mijn morele opvattingen."

Koopmans zegt in zijn brief aan de staten zijn verantwoording te nemen als politiek leider van het CDA in Limburg. "Voor mijn partij ontstaat daardoor de ruimte om te werken aan nieuw leiderschap", schrijft hij.

Provinciale Staten zijn overigens bezig met de voorbereiding van een parlementaire enquête in een andere affaire rond Koopmans, een Venlose grondkwestie waar hij bij betrokken zou zijn geweest.

Mackus zegt verantwoordelijkheid te nemen

Mackus van zijn kant wijst ook naar Vrehen als reden voor zijn vertrek. "Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon", aldus Mackus. Hij erkent als portefeuillehouder voor Landbouw en Landschap hierin verantwoordelijkheid te voelen. "En ik neem die ook."

Limburg heeft een extraparlementair College, een college dat wordt samengesteld op basis van deskundigheid in plaats van op basis van partijlidmaatschap. "In de context van een extraparlementair College is het aan de Staten om richting te geven aan de wijze waarop dient te worden omgegaan met de nu opengevallen vacatures", schrijft GS in een verklaring.