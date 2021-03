VVD-leider Mark Rutte en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag hebben tijdens de formatiegesprekken niet gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, benadrukt de premier donderdagavond bij RTL Nieuws. Op gefotografeerde aantekeningen van de inmiddels gestopte verkenner Kajsa Ollongren (D66) was eerder op de dag te lezen: "Positie Omtzigt, functie elders".

Eerder op de avond sprak Rutte nog telefonisch met Kaag. Zij liet via de demissionair premier weten ook niet te hebben gesproken over het kritische CDA-Kamerlid.

De uitgelekte notities waren reden voor verkenners Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD) om hun functie neer te leggen. Ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zijn donderdag aangewezen als vervangers.

De uitgelekte aantekeningen zorgen voor onrust binnen het CDA. Omtzigt zit al een paar weken oververmoeid thuis, nadat hij zich jarenlang vastbeet in het dossier van de toeslagenaffaire. Uiteindelijk volgde zo'n kritisch onderzoeksrapport dat het kabinet in januari aftrad.

Sindsdien lijkt de relatie tussen Omtzigt, die bekendstaat als een hardwerkend en vasthoudend Kamerlid, en de CDA-partijtop bekoeld. In de media verschijnen de afgelopen week verschillende berichten die bedoeld zijn om het Kamerlid te beschadigen.

CDA-leider Wopke Hoekstra deed eerder deze week een poging om de onrust te bekoelen. Zo schreef hij op Twitter: "Enorme waardering voor Pieter, voor al zijn harde werk en inzet. Beterschap en hou je taai".

De aantekeningen van Kajsa Ollongren zijn op deze foto nog net te lezen. Foto: ANP De aantekeningen van Kajsa Ollongren zijn op deze foto nog net te lezen. Foto: ANP Foto: ANP

Ook Hoekstra sprak niet over Omtzigt

De CDA'er reageerde donderdag verbaasd op de uitgelekte aantekeningen. "Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van alle met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat", aldus Hoekstra. In de notities van Ollongren wordt ook geschreven over de onderhandelingsstijl van de CDA-leider.

Het is nog altijd niet duidelijk wie de uitspraken over Omtzigt wel heeft gedaan. Het kan ook zijn dat de verkenners of ambtenaren zelf de opmerking hebben opgeschreven. Ollongren en Jorritsma benadrukten donderdag dat de aantekeningen enkel bedoeld waren als "voorlopige input voor de volgende ronde in de verkenningsfase".

Of het antwoord op die vraag ook komt lijkt onwaarschijnlijk. Rutte zei donderdagavond tegen de NOS dat Ollongren wat hem betreft geen verantwoording hoeft af te leggen. "Ze is nu gestopt als verkenner. De opdracht ligt nu bij de nieuwe verkenners, niemand gaat hier uitleg over geven."