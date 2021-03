Demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) worden de nieuwe verkenners. Zij zullen de komende dagen gesprekken voeren met partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) over een nieuwe coalitie.

Dat maakt Kamervoorzitter Khadija Arib donderdag bekend.

Uit gesprekken met de nieuwe lijsttrekkers heeft Arib geconcludeerd dat Van Ark en Koolmees kunnen rekenen op breed draagvlak in de Tweede Kamer.

Eerder op de dag maakten VVD'er Annemarie Jorritsma en D66'er Kajsa Ollongren bekend op te stappen als verkenners nadat Ollongren was gefotografeerd met een een zichtbaar A4'tje waarop gevoelige informatie over de formatie was te zien.

Nadat de verkenners begin deze week met alle zeventien nieuwe partijleiders hadden gesproken, stonden er voor donderdag aanvankelijk gesprekken met Rutte en Kaag op het programma. Dat werd op het laatste moment afgeblazen nadat Ollongren positief op corona testte.

Toen zij vanuit het Tweede Kamergebouw halsoverkop weer naar huis vertrok, werd de inmiddels beruchte foto van haar met het document gemaakt.