De formatiegesprekken die verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) met fractievoorzitters voeren, zijn opgeschort. Ollongren is positief op het coronavirus getest en moet in isolatie gaan, meldt de Rijksoverheid donderdag.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de formatie.

De gesprekken die voor deze donderdag gepland stonden met demissionair premier Rutte en D66-leider Sigrid Kaag gaan sowieso niet door. Hoe en wanneer de formatiegesprekken hervat kunnen worden, wordt nog uitgezocht.

Ollongren is naast verkenner ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Zij werd, net zoals de rest van het kabinet, geadviseerd een coronatest af te nemen omdat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) positief was getest op het coronavirus. De bewindslieden hoefden niet in quarantaine, omdat zij geen nauw contact hadden gehad met Keijzer, legde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag al uit.

Ook Rutte is deze week om die reden getest op het coronavirus. Zijn testuitslag is negatief, meldt een woordvoerder.

Jorritsma stelt donderdag in gesprek met journalisten dat zij, overige bewindslieden én lijsttrekkers voorlopig niet in quarantaine hoeven, hoewel zij langdurig contact hadden met Ollongren. Omdat men onderling voldoende afstand hield, moeten zij alleen na vijf dagen uit voorzorg worden getest. Het demissionaire kabinet kan de gebruikelijke werkzaamheden dus 'gewoon' voortzetten.

Jorritsma verwacht dat formatie vertraging oploopt

De VVD-verkenner stelt dat de formatie vermoedelijk vertraging op gaat lopen. "We moeten even nadenken over hoe we dit gaan aanpakken." Jorritsma noemt het "digitaal voorzetten van formatiegesprekken" een mogelijkheid.

De verkenners moeten op 30 maart een rapport overhandigen aan de nieuwe Tweede Kamer, die één dag later voor het eerst samenkomt en dan over het rapport in debat wil. Dan zouden vermoedelijk ook informateurs worden aangewezen.