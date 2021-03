Als het zou lukken om de R onder de 1 te krijgen en als de ziekenhuizen niet verder onder druk zouden komen te staan, dan zou er richting Pasen weer meer mogelijk zijn, beloofde het kabinet twee weken terug. Maar de cijfers lopen juist op en dus kan dit vooruitzicht de prullenbak in. Inmiddels is er een nieuwe politieke werkelijkheid met andere ideeën over de corona-aanpak.

Even leek het alsof het kabinet wel vooruit kon kijken in plaats van dat het moest varen in de mist. Maar de hoopvolle woorden van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens de persconferentie slechts twee weken geleden zijn alweer gedateerd.

Dinsdagavond staat een nieuwe persconferentie gepland, maar er worden waarschijnlijk geen versoepelingen richting het paasweekend van 3 en 4 april aangekondigd.

Er kan een streep door het heropenen van de buitenterrassen vanaf 31 maart, waardoor in de woorden van De Jonge jongeren en ondernemers weer meer ademruimte zouden krijgen. Ook de avondklok, waarvan Rutte een maand geleden zei dat die als eerste coronamaatregel weer afgeschaft zou worden, blijft zo goed als zeker intact.

Terug bij af

Zo zijn we weer terug bij af. Waar Rutte eind februari nog bereid was om meer risico te nemen met het heropenen van het voortgezet onderwijs en de contactberoepen, loopt het aantal besmettingen nu flink op.

Er zijn wel wat lichtpuntjes. Zo werd er het afgelopen weekend sinds lange tijd weer legaal gefeest. Zaterdag kwamen vijftienhonderd danceliefhebbers bijeen op een klein deel van het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, zondag was er voor hetzelfde aantal bezoekers een popconcert. Het zijn experimenten die hoop moeten bieden voor de aankomende festivalzomer.

Een ander stapje dat de samenleving wat meer moet openen, is de invoering van de wet die testbewijzen op grote schaal mogelijk maakt zodat sportwedstrijden, bioscopen, theaters en de horeca weer toegankelijk worden. De wet wordt naar verwachting begin april in de Kamer behandeld.

Uiteindelijk blijft het vaccin onveranderd de belangrijkste troef om uit de crisis te komen.

Kaag wil meer invloed op coronabeleid

Wat wel is veranderd sinds de laatste persconferentie, zijn de politieke verhoudingen. VVD is weliswaar de grootste partij gebleven, maar D66 is de andere grote winnaar. Uitgerekend die partij is van de coalitie met CDA en CU het meest kritisch op de avondklok. Die moet er "heel snel" vanaf, zei D66-leider Sigrid Kaag.

Kaag pleit al langer een bredere corona-aanpak, door met behulp van sneltests hogescholen, universiteiten en sportstadions, winkels en de horeca te heropenen.

"De rek is eruit, de psychische en sociale schade loopt enorm op", zei ze voor de verkiezingen tegen het AD. Zo vraagt D66 ook al geruime tijd voor de invoering van een vaccinatiepaspoort. Het kabinet werkt inmiddels aan zo'n vorm van toegangsbewijs.

Rutte wil juist niet 'polderen'

Het zijn wat Kaag betreft geen vrijblijvende wensen, de D66-leider vindt dat de verkiezingsuitslag ook vertaald moet worden naar de corona-aanpak, zei ze voor het weekend. Dat ziet Rutte desgevraagd alleen niet zitten.

"De formatie begint pas begin april. Zo lang kan het virus niet wachten", zei de premier tijdens de laatste persconferentie. Dit kabinet ziet zichzelf missionair als het gaat over de bestrijding van het virus, ook tijdens de formatie. "Daar kun je niet over gaan zitten polderen met heel veel mensen", aldus Rutte.

Gelet op het beeld van de oplopende besmettingen, lijkt het erop dat er naast versoepelingen ook geen ruimte meer is voor het nemen van nieuwe risico's. Ook niet voor de winnaar van de verkiezingen.

"Laten we in het zicht van de haven geen domme dingen doen", zei De Jonge nog op 8 maart.