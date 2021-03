China heeft sancties aangekondigd tegen tien Europeanen, onder wie D66-politicus Sjoerd Sjoerdsma en de Nederlandse EU-ambassadeur Delphine Pronk. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageert daarmee op Europese strafmaatregelen tegen China. Die houden verband met het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Chinese tegenmaatregelen zijn gericht tegen personen in de EU die de Chinese belangen schaden en "leugens en desinformatie" verspreiden.

Sjoerdsma diende samen met zijn collega Joël Voordewind van de ChristenUnie een motie in waarin werd gesteld dat China volkerenmoord pleegde op de Oeigoeren. De motie kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. "De detentiekampen waar naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot, dat je ze vanaf de ruimte kunt zien", zei de D66'er toen. Hij sprak over de "grootste massaopsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog".

Naast Sjoerdsma worden ook Europarlementariërs en onderzoekers op de Chinese sanctielijst gezet. Onder meer het zogeheten Politiek en Veiligheidscomité van de EU, waar Pronk als ambassadeur voor Nederland deel van uitmaakt, is door China op de lijst gezet. Zij zouden net als onder anderen Sjoerdsma niet meer naar China mogen reizen en er ook geen zaken meer mogen doen, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Blok zegt de Chinese ambassadeur maandag nog op het matje te roepen vanwege de aangekondigde sancties, meldt een woordvoerder van de bewindsman.

EU zette Chinese functionarissen op zwarte lijst

China ligt al langer onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Daar hebben de afgelopen jaren volgens waarnemers meer dan een miljoen mensen opgesloten gezeten in omstreden kampen. Die dienen volgens China om extremisme en terrorisme te bestrijden, maar volgens activisten en getuigen is er sprake van ernstige misstanden zoals dwangarbeid en seksueel geweld.

In een reactie op de mensenrechtenschending heeft de EU enkele functionarissen en een zogenoemde entiteit op de zwarte lijst gezet. De betrokkenen hebben onder andere een reisverbod opgelegd gekregen en hebben geen toegang meer tot eventuele tegoeden in de EU-lidstaten.

China is woedend over de sancties, die volgens Peking neerkomen op bemoeienis met Chinese interne aangelegenheden. Het land roept de EU op te stoppen met "anderen de les te lezen over mensenrechten". Als de Europeanen niet van het "foute pad" willen wijken, dreigt China met verdere tegenmaatregelen.