CDA-leider Wopke Hoekstra stelt dat zijn partij het momenteel "echt niet aantrekkelijk" vindt om alvast bij het motorblok VVD-D66 aan te schuiven. In gesprek met journalisten ging Hoekstra niet in op eventuele inhoudelijke verschillen tussen partijen, maar stelde hij meermaals dat het initiatief voor de formatie niet bij het CDA ligt.

De terughoudendheid van Hoekstra rondom de liberale partijen komt niet uit de lucht vallen. In verkiezingstijd hekelde de CDA-leider in gesprek met NU.nl het "richtingloze liberalisme" van voormalig coalitiepartner VVD.

Hoekstra stelt tevens niet te willen aanschuiven omdat de liberale partijen het nog niet eens zijn over mogelijke coalitiepartners. Daarmee verwijst de CDA-leider naar de uitspraken van demissionair premier Mark Rutte (VVD) en D66-leider Sigrid Kaag van eerder deze maandag. Rutte sprak onder meer de wens uit om onderzoek uit te voeren naar een mogelijke coalitie met JA21, maar Kaag noemde een samenwerking tussen D66 en die partij "onvoorstelbaar".

Hoekstra sloot overigens niet uit deel te maken van een volgende coalitie. Zijn centrumrechtse partij met vijftien zetels geldt als een sleutelstuk binnen talloze mogelijke opties. Dat Hoekstra de deur voor een hernieuwde samenwerking niet sluit maar op een kier houdt, ligt daarom in de lijn der verwachting.

De CDA-leider weigerde in te gaan op vragen rondom de eisen van het CDA aan de onderhandelingstafel. Volgens Hoekstra is zijn partij "niet in de positie om voorwaarden te stellen". Hoekstra benadrukte dat het eerst aan de VVD en D66 is om de hoeveelheid opties in te perken. "Ik heb ook aan de verkenners gevraagd hoe deze twee partijen verder willen."

Verkenners Jorritsma en Ollongren spreken in twee dagen alle fractievoorzitters

Verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) spreken maandag en dinsdag alle fractievoorzitters over hun formatiewensen. Maandag zijn de leiders van de acht grootste partijen aan de beurt, op volgorde van meeste naar minste zetels. Dinsdag volgen de kleinere partijen.

De nieuwe Tweede Kamer komt pas op 31 maart voor het eerst samen. Daarna wordt gedebatteerd over het verslag van de verkenners en worden één of meer informateurs aangewezen.