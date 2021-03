Rutger Ploum vertrekt per direct als voorzitter van de CDA, zo zei hij vrijdag tijdens een persmoment in Den Haag. Aanleiding voor het vertrek is onder andere de teleurstellende verkiezingsuitslag.

Het CDA eindigt volgens de voorlopige uitslag op vijftien zetels. Dat zijn er vier minder dan het huidige aantal. De partij wordt daarmee de vierde grootste partij van het land.

"Het was een grote teleurstelling voor ons allemaal. Het hele proces van het afgelopen jaar is weerbarstig geweest. De lijsttrekkersverkiezingen, verandering van lijsttrekker in december en daardoor een campagne die laat op gang kwam en niet zonder problemen verliep", zegt Ploum.

Ploum stelt dat hij eindverantwoordelijk is en is van mening dat hij daar zelf de "uiterste consequentie" aan moet verbinden. Het partijbestuur zal zijn taken voorlopig overnemen tot er een interim-voorzitter is aangesteld.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra bedankt Ploum op Twitter voor al zijn toewijding, betrokkenheid en harde werk als voorzitter.

CDA heeft een lastig jaar achter de rug

Afgelopen zomer hield het CDA een lijsttrekkersverkiezing. De partij was toen op zoek naar een opvolger voor Sybrand Buma, die de politiek verliet en burgemeester van Leeuwarden werd. De verkiezing verliep niet vlekkeloos. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge won nipt van Kamerlid Pieter Omtzigt, waarna er twijfel ontstond over het verloop van de verkiezing.

In december legde De Jonge zijn functie als CDA-leider per direct neer, omdat hij dit niet meer kon combineren met zijn portefeuille als minister. Hoekstra, die in de zomer nog voor de baan bedankte, stapte naar voren. Het partijbestuur had hem al langer op het oog.

Met nog maar drie maanden op de kalender tot de verkiezingen had Hoekstra een korte voorbereidingstijd op de campagne. Ploum benadrukt dat de verschillende lijsttrekkers niks aan te rekenen is.

Ploum volgde Ruth Peetoom in 2019 op als partijvoorzitter van het CDA. Zij moest haar functie opgeven, omdat iemand de functie volgens de CDA-statuten maximaal twee opeenvolgende termijnen van vier jaar mag bekleden. Eerder was Ploum zes jaar lang secretaris binnen de partij.