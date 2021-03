Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deed mee aan racisme in appgroepen van de partij, zegt het inmiddels vertrokken Kamerlid en partijkopstuk Theo Hiddema donderdagavond in Jinek.

Hiddema vertelde tegen Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda dat Baudet onder meer meedeed aan groepen waarin het verband tussen ras en IQ werd besproken. Voor de advocaat was dat een reden om te vertrekken bij de partij.

De FVD-leider weigert tot dusver dit zelf te bevestigen of te ontkennen, sinds weekblad EW (voorheen Elsevier) begin februari over de appjes berichtte. Bij Jinek ging hij er ook niet op in, maar ontkende hij racistisch te zijn.

Hiddema greep naar eigen zeggen in op het appverkeer. Later vertrok hij bij de partij, toen antisemitische appjes binnen de jongerenorganisatie JFVD aan het licht kwamen. Dat gebeurde voordat Baudets apps in de publiciteit kwamen, maar Hiddema wist daar toen al van. "Daarom ben ik daar toen ook weggelopen." Hij zegt dat er belangrijkere dingen zijn dan "die spielerei".

Baudet en Hiddema zijn nog steeds vrienden

Hiddema omschreef de appjes als 'racistische drek'. Baudet zei bij Jinek dat Hiddema met het woord "drek" de media-ophef bedoelt en dat hij met het woord "spielerei" onderschrijft dat het om grapjes ging.

De woorden van Hiddema, die hij nog steeds als een vriend beschouwt, moeten volgens hem dan ook met een korrel zout worden genomen. Ook vindt hij dat hij niet verplicht is om te openbaren wat hij wel of niet in privésituaties zegt. Hij verweet Jinek "oude koeien uit de sloot te halen".

Voor Baudet was de uitzending van Jinek sowieso turbulent te noemen. Hij vertrok vroegtijdig uit de studio tijdens een roast van Martijn Koning. De cabaretier beweerde onder meer dat alle antisemieten op Baudet gingen stemmen, maar dat die zich in hun "bruine hemd" gezet zouden voelen als Baudets vriendin, die volgens Koning Joods is, een kind zou krijgen. Hierna liep de FVD-leider weg.

Koning: RTL heeft mijn stuk voor uitzending niet van tevoren gezien

Koning laat in een verklaring op Twitter weten dat RTL de tekst van zijn 'roast' niet van tevoren heeft gezien. "Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien", schrijft hij. "Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage."

Politiek verslaggever Floor Bremer van RTL nam na de uitzending van Jinek afstand van de 'roast' van Koning. "Ik sta niet achter de tekst en distantieer mij totaal van de inhoud", schreef Bremer op Twitter.

Koning zegt niet te willen dat redacties van tevoren zijn stukken inzien, omdat hij de vrijheid wil behouden om te kunnen zeggen wat hij wil. "Ik waardeer het enorm dat ik die vrijheid krijg. Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel." Koning doelt daarbij op het gesprek met Baudet.

Hiddema reageerde ook kritisch op de uitzending en op zijn interview in het programma. Volgens hem werd een positieve uitspraak van hem over Baudet buiten de montage gehouden. "Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd."