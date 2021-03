Toen vorige week bekend werd dat er een onderzoek loopt naar mogelijke criminele activiteiten bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat, heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie verzwegen dat hij hierover al eerder geïnformeerd was. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Vorige week schreef Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat het kantoor hem in september had geïnformeerd over de fraude van 10 miljoen euro. Maar volgens het Financieele Dagblad had de top van het Openbaar Ministerie (OM) hem al in het voorjaar van 2019 hierover ingelicht.

Bij de fraude die werd gepleegd door een notaris van Pels Rijcken zouden geen dossiers van de staat zijn geraakt, meldde de minister vorige week aan de Tweede Kamer. Maar twee dagen later bleek dat zes provincies en ruim honderd gemeenten wel slachtoffer waren geworden. Zij bleken 13,5 miljoen euro bij de fraudestichting van de notaris in beheer gehad te hebben. Daarbij is 55.000 euro buitgemaakt.

Behalve dat Pels Rijcken het kantoor van de landsadvocaat is en dus de staat en het OM bijstaat in juridische procedures, gaat het ook om een van de grootste fraudezaken ooit bij een zakelijke dienstverlener.