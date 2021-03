Zelfdoding voorkomen moet een wettelijke taak van de overheid worden, vinden meerdere partijen. De ChristenUnie wil dat laten vastleggen in een wet en dient daarvoor zaterdag samen met de PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS een wetsvoorstel in.

Deze partijen samen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar volgens de ChristenUnie krijgt het initiatiefwetsvoorstel ook steun van D66, waardoor wel een meerderheid ontstaat.

De partijen willen van suïcidepreventie een plicht van de landelijke en lokale overheid maken en die vastleggen in de Wet publieke gezondheid (WPG). Dat betekent dat de minister van Volksgezondheid een onderzoeksprogramma, een beleidsagenda en een communicatieplan moet maken. Ook een gratis hulplijn wordt hierin geregeld, aldus de ChristenUnie.

De kleinste coalitiepartij leverde in het huidige kabinet de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Paul Blokhuis, die verantwoordelijk was voor suïcidepreventie.

'Zelfdoding niet langer gelaten accepteren'

"Ruim achttienhonderd mensen per jaar zijn zo radeloos dat ze geen andere weg meer zien dan zelfdoding. Meer dan 250.000 mensen worden jaarlijks geconfronteerd met iemand uit hun familie- of vriendenkring die zichzelf om het leven heeft gebracht. Dat is ontzettend vreselijk", zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.

Gratis en toegankelijke hulp is letterlijk van levensbelang, stelt hij. "Goede hulp voorkomt namelijk zo veel leed. Bij de mensen die denken over zelfdoding allereerst, maar ook bij nabestaanden, hulpverleners en andere betrokkenen."

Volgens Monique Kavelaars, voorzitter van de raad van bestuur van 113 Zelfmoordpreventie, laten de politieke partijen die nu met een wetsvoorstel komen, zien "dat we zelfmoord niet langer gelaten accepteren".

De Tweede Kamer zal zich na de verkiezingen op 17 maart over het wetsvoorstel buigen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).