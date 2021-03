Kamerleden reageren verontwaardigd op het besluit van VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) om elfduizend voormalige asielzoekers niet de mogelijkheid te geven om een Nederlands paspoort te krijgen. Een motie van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg en SP'er Jasper van Dijk over de kwestie is door een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

"Ik vind dit heel erg", aldus Van Toorenburg. Mede-initiatiefnemer Van Dijk spreekt van "pure politieke onwil van Broekers-Knol". Volgens de SP'er "laat de VVD hier zijn ware gezicht zien".

De kwestie draait om voormalige asielzoekers die in 2007 vanwege het zogenoemde generaal pardon een verblijfsvergunning kregen, maar nooit het Nederlanderschap hebben verworven. Op grond van de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap moet een geboorteakte of paspoort uit het land van herkomst worden overlegd voor naturalisatie.

Die extra eis werd in 2009 ingevoerd. Maar veel voormalige asielzoekers konden de papieren niet overleggen, vaak door een onwillige houding van het land van herkomst. Toch hebben opeenvolgende VVD-staatssecretarissen het beleid gehandhaafd. Als het aan de Kamer ligt, moet de groep dertien jaar na het pardon alsnog een paspoort kunnen krijgen.

Broekers-Knol wil extra onderzoek uitvoeren

Maar de staatssecretaris laat in een brief aan de Kamer weten dat ze extra onderzoek wil doen naar de groep voormalige asielzoekers voordat ze tot een besluit komt.

"Nog meer onderzoeken," briest Van Toorenburg. "We hebben er al vier liggen, waaronder eentje van de Ombudsman. Dit is een herhaling van de toeslagenaffaire. Deze groep mensen wordt overvraagd. Ze mogen in Nederland blijven, dat is al lang geleden besloten. Zorg er dan ook voor dat ze mee mogen doen."

Yosef Tekeste-Yemane is het gezicht van de groep van elfduizend. Hij vertelde vorige maand aan NU.nl dat hij al 27 jaar in Nederland woont. Hij zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van Broekers-Knol. "Het is schrijnend dat we zo buitenspel worden gezet,' zegt hij. 'Ik heb er gewoon geen woorden voor. We wachten al jaren en de motie is met een ruime meerderheid aangenomen, waarom blijft de VVD dwarsliggen?"

Van Toorenburg en Van Dijk hebben met de verkiezingen in zicht en een demissionair kabinet niet veel mogelijkheden om Broekers-Knol te dwingen de motie uit te voeren. Maar ze blijven strijdvaardig. "Broekers-Knol moet niet piepen, maar die motie gewoon uitvoeren." zegt Van Dijk.