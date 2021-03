De Tweede Kamer kan officieel beginnen met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg 67, weg van het Binnenhof. Dat meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) donderdag.

De Eerste Kamer en de Raad van State zijn vorige maand al langzaamaan begonnen hun nieuwe gebouwen in gebruik te nemen. Zo is de Eerste Kamer al begonnen met het installeren van geluidsboxen in het nieuwe gebouw. Knops schrijft in een Kamerbrief dat Tweede Kamerleden na de zomer dan ook officieel in het nieuwe pand zullen gaan debatteren.

Over de verhuizing en de verbouwing van het Binnenhof was veel te doen. Vooral vanuit de Tweede Kamer was er verzet. De Kamers en andere instanties en instituten die zich aan het Binnenhof begeven, moeten verhuizen, omdat het Binnenhof een grote renovatie zal ondergaan.

Volgens Kamervoorzitter Khadija Arib kon het project beter in fases uitgevoerd worden, omdat dat 90 miljoen euro goedkoper zou zijn. Knops stelt echter op basis van een ander rapport, dat er kwam op aanvraag van de Kamer, dat de verbouwing 36 procent duurde zou uitpakken. Daarnaast zou gefaseerd verbouwen langer duren, stelt Knops.

Ook het ministerie van Algemene Zaken (het departement van de premier) moet tijdelijk een ander onderkomen vinden. Dat verhuist tijdelijk naar het Catshuis. Knops hoopt eind dit jaar "deze tijdelijke huisvesting bouwkundig gereed te hebben". Maar "direct" na de verhuizing van de Tweede en Eerste Kamer en de andere instituten zal de opknapbeurt van het Binnenhof van start gaan, meldt de bewindsman.