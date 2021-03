Het gerechtshof in Amsterdam roept Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, oud-bestuurslid Rob Rooken en Paul Frentrop, de huidige fractievoorzitter in de senaat, op voor een verhoor in een smaadzaak die is aangespannen door voormalig FVD-penningmeester Henk Otten.

Het hof nam deze beslissingen in een zaak die in september 2019 door Otten is aangespannen. Hij deed destijds aangifte van smaad en laster nadat Forum voor Democratie (FVD) een eigen gemaakt rapport openbaar had gemaakt waarin stond dat Otten fraudeerde met subsidiegeld.

Omdat FVD het onderzoek naar het ministerie van Binnenlandse Zaken doorstuurde, beschuldigde Otten de partij ook van lasterlijke aanklacht. Dat is het geval wanneer iemand opzettelijk een valse klacht of aangifte bij de overheid indient om iemand te beschadigen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet destijds weten geen aanleiding te zien voor subsidiefraude en ook de eigen accountant van Forum voor Democratie liet weten dat de jaarrekening was goedgekeurd en "het totaalbeeld correct" was.

In juli 2019 werd Otten op basis van het rapport uit de partij gezet. Bij het onderzoek werd geen wederhoor toegepast, en het werd ook niet geschreven door externe onderzoekers. Otten noemde het "een flutrapport alleen gemaakt om mij te beschadigen".

Otten en Baudet werkten drie jaar lang nauw samen

De breuk in 2019 betekende het einde van de samenwerking tussen Otten en Baudet. Het tweetal werkte drie jaar lang nauw samen. De partij kwam in 2017 met twee zetels in de Tweede Kamer en werd in 2019 via de Provinciale Statenverkiezingen zelfs de grootste in de Eerste Kamer.

De relatie tussen Baudet en Otten bekoelde toen laatstgenoemde via de media liet weten dat hij zich niet meer kon vinden in "de boreale praatjes" van zijn partijgenoot. Sindsdien zit Otten samen met oud-FVD-voorlichter Jeroen de Vries voor Groep Otten in de senaat.

Het Openbaar Ministerie besloot aanvankelijk geen vervolging in te stellen in de smaadzaak die door Otten was aangespannen, waarna hij beklag indiende bij het gerechtshof in Amsterdam. Die heeft nu besloten de drie beklaagden op te roepen.

"Ik ben tevreden met deze beslissing, ook al heeft het lang geduurd", aldus Otten. "Het is een noodzakelijke stap om tot strafrechtelijke vervolging van Baudet, Frentrop en Rooken te komen. Baudet heeft mijn reputatie zwaar beschadigd door zijn uitlatingen. Ik ga ervan uit dat ik volledig eerherstel zal krijgen."

Als er personen schuldig worden bevonden in de smaadzaak, kunnen er geldboetes en gevangenisstraffen van maximaal twee jaar worden opgelegd.