Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat de VVD meer openheid geeft over giften in natura van de afgelopen jaren. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) haalde de partij via zogenoemde donateursdiners minimaal 12.772 euro per jaar op, maar dit werd niet bijgehouden op de geschenkenlijst.

Alle giften van 4.500 euro of meer, ook in natura, moeten volgens de wet worden doorgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft Ollongren vrijdagmiddag in een antwoord op vragen van GroenLinks.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het vervoer van personen of het verzorgen van catering.

Of dit ook het geval is bij de VVD-etentjes, kan Ollongren nog niet bepalen op basis van het FTM-artikel. "Ik heb daarom de VVD verzocht mij hierover te informeren", aldus de bewindsvrouw.

FTM-publiceerde vorige week een artikel waaruit bleek dat de VVD sinds 2006 jaarlijks diners organiseerde bij vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff in een koetshuis op zijn landgoed in Breukelen. Donateurs kunnen daar in contact komen met VVD-Kamerleden, bewindslieden en partijcoryfeeën.

'Vrienden laat je niet betalen'

Van Zadelhoff liet zelf aan FTM weten dat de bijeenkomsten op zijn landgoed in zijn ogen geen donaties zijn. "Dit zijn vrienden van me, die laat je toch niet betalen. Ik doe dit allemaal op eigen initiatief, niet omdat de partij het vraagt."

Ook de VVD liet weten de diners niet als donaties te beschouwen.

Als uit de administratie van de VVD niet helder wordt wat er met de giften is gebeurd, dan kan nader onderzoek volgen door de Auditdienst Rijk, de onafhankelijk interne onderzoeksdienst van de overheid. De hoogste sanctie is een boete van 25.000 euro per overtreding.