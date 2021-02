Een meerderheid binnen de Tweede Kamer vindt niet dat er een afvaardiging van de regering naar het WK voetbal in 2022 in Qatar moet gaan, omdat arbeiders die de stadions bouwen worden uitgebuit. Deze week meldde The Guardian dat daarbij zeker 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen.

De Kamer steunde een motie van SP'er Sadet Karabulut. Zij spreekt van wantoestanden, slavernij en ernstige vormen van uitbuiting bij de bouwwerkzaamheden in de Golfstaat. De motie kon op steun rekenen van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, 50PLUS en PVV.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) had de motie ontraden. Volgens hem moeten sport en politiek niet worden vermengd. Hij wees er ook op dat Qatar na kritiek stappen heeft gezet om de situatie voor de arbeidsmigranten te verbeteren. Ook kreeg de VN-organisatie belast met arbeid (ILO) toegang tot het land.

Eerder deze week verklaarden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) dat Nederland niet zou moeten deelnemen aan het toernooi. "De bodem waarop die stadions zijn gebouwd, is doordrenkt van bloed", zei Segers in een uitzending van NOS op 3. Ook Kaag vindt dat er "een grens" moet worden getrokken.

Sinds Qatar het WK Voetbal in 2010 kreeg toegewezen verschijnen er al berichten en onderzoeken over uitbuiting van arbeidsmigranten.