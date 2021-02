Er zijn geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik, concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau BING. Wel hebben negentien mensen zich bij de onderzoekers gemeld omdat ze zich onveilig hebben gevoeld binnen de partij.

Eind vorig jaar plaatste een anonieme klokkenluider een verhaal op het internet waarin ze een invloedrijke D66'er beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. De D66'er werd beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. Het zou gaan om een ervaring met haar zelf en een ervaring van een andere D66'er met de betrokkene.

De auteur van het stuk heeft zich niet kenbaar gemaakt bij de onderzoekers. Die hebben haar ervaringen daardoor niet kunnen onderzoeken. "Dat is heel jammer en betreurenswaardig", zegt een woordvoerder van het landelijk partijbureau woensdag.

Het onderzoek werd ingesteld op verzoek van partijleider Sigrid Kaag. "Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet", zegt ze in een reactie.

"Dat laat onverlet dat iemand persoonlijk een andere ervaring kan hebben. Dat blijkt ook uit het rapport. Laat glashelder zijn: iedere melding van ongewenst gedrag of van ongepaste of denigrerende opmerkingen richting vrouwen of mannen, is er één te veel. Het past niet en het hoort niet."

Negentien meldingen van ongewenste ervaringen binnen de partij

Ruim twee maanden lang konden mensen zich bij BING melden als zij ongewenste ervaringen hadden met partijleden, zoals seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Er hebben zich geen personen gemeld die zeggen een dergelijke ervaring te hebben gehad met de invloedrijke D66'er die in het anonieme bericht werd genoemd.

Negentien mensen hebben zich bij de onderzoekers gemeld omdat ze zich binnen de partij onveilig hebben gevoeld. Het gaat onder meer om grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik maar ook om mensen die een integriteitsschending wilden melden. Volgens sommige personen handelde de partij hun eerdere melding hierover niet naar hun zin af. Twee mensen laten weten dat zij vinden dat hun loopbaan binnen D66 is beschadigd.

De onderzoekers doen allerlei aanbevelingen om een veilig klimaat te bevorderen en klachten of meldingen over ongewenst gedrag en onveiligheid beter af te handelen. Het bestuur zegt die over te nemen.