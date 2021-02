In de Tweede Kamer wordt de roep om de terrassen weer te openen steeds luider. Verschillende partijen willen dat het kabinet 8 maart kijkt naar de mogelijkheden. Er was ook veel chagrijn over het verlengen van de avondklok tot 15 maart. Eerder had demissionair premier Mark Rutte gezegd die maatregel als eerste te schrappen.

"Is dan het behoedzaam openen van de terrassen een mogelijkheid?", vroeg CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zich af. Hij zag het afgelopen weekend dat het op sommige plekken waar je eten en drinken kon afhalen juist druk worden.

Heerma zag dat mensen "op bankjes of op muurtjes" naast elkaar gingen zitten, terwijl ernaast een leeg terras was. "Daar hadden diezelfde mensen mogelijk veel veiliger, gereguleerd en op afstand kunnen zitten", aldus Heerma.

Ook D66-Kamerlid Rob Jetten wilde van het kabinet weten wanneer het openen van de terrassen weer kan. "Ik vraag dit niet alleen namens mezelf of mijn fractie, maar ook namens al die mensen die het soms niet meer zien zitten. Laten we voor hen meer aandacht hebben."

De rek is er volgens Jetten uit. "De economie heeft het zwaar. Meer dan de helft van de jongeren heeft het mentaal steeds moeilijker."

Rutte wil op termijn met gemeenten in gesprek

VVD'er Klaas Dijkhoff wil dat het kabinet met de horeca en de burgemeesters gaat kijken "wat haalbaar en aanvaardbaar is". Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Pieter Broertjes (Hilversum) deden afgelopen dagen eenzelfde oproep.

PVV-leider Geert Wilders wil het liefst de gehele horeca zo snel mogelijk verantwoord openen. "Horecaondernemers en al die winkeliers raken hun inkomen, hun reserves en hun spaargeld kwijt."

Demissionair premier Mark Rutte vreest voor een aanzuigende werking zodra de terrassen open zijn, dus nu zou dat niet verstandig zijn. Het behoort wel tot een mogelijke "volgende stap", beloofde Rutte. Dat moet wel in samenspraak met de gemeenten, aldus Rutte.

Wilders baalt van 'zoveelste gebroken belofte' Rutte

Kamerleden waren niet te spreken over het verlengen van de avondklok. Er was van zowel oppositie als coalitiepartijen kritiek. Rutte had aanvankelijk gezegd dat het schrappen van de maatregel "bovenop de stapel" lag, maar dat bleek niet zo te zijn.

"De zoveelste gebroken belofte", zei Wilders. De versoepelingen voor jongeren die weer willen sporten, leerlingen en ondernemers noemde de PVV-leider "een paar kruimels".

Lilian Marijnissen (SP) noemde het een vreemde situatie dat "vergaande maatregelen" zoals de bezoekersregeling en de avondklok overeind blijven, "maar dat je overdag wel naar de HEMA mag om een broodrooster te kopen."

Rutte wil het liefst ook van de avondklok af, maar dan neemt de druk op de zorg volgens het Outbreak Management Team (OMT) toe. "De avondklok kan er niet af. Punt", aldus Rutte.