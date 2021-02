De VVD heeft giften in de vorm van dure etentjes de afgelopen jaren meermaals niet opgegeven in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, terwijl dit wel verplicht is. Het ging om bedragen van minimaal 12.772 euro per jaar, meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) zaterdag.

FTM zocht uit waar het geld van de regeringspartij vandaan komt. Het medium ontdekte dat de VVD veel donaties binnenhaalt via zogeheten 'Clubs van 100'. Deze fondsenwervingsclubs hielden geregeld besloten avonden waar donateurs in contact kwamen met Kamerleden, ministers en andere partijkopstukken.

Op deze manier zou de VVD 1,16 miljoen euro hebben opgehaald in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

De rijke vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff is volgens FTM één van de belangrijkste geldschieters van de VVD. Sinds 2006 zou hij zeker twee keer per jaar een donateursdiner hebben gegeven in een koetshuis op zijn landgoed in Breukelen.

FTM berekende dat de kosten per evenement minimaal 6.386 euro bedroegen. De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) schrijft voor dat partijen alle donaties boven de 4.500 euro openbaar moeten maken, ook al gaat het om geschenken in natura, zoals eten en drinken. De VVD zou dat hebben nagelaten.

Buffet van stamppotten

Van Zadelhoff zegt tegen FTM dat hij niet vindt dat zijn giften openbaar zouden moeten zijn, omdat volgens hem niet alles wat hij voor de VVD doet een donatie is. "Het organiseren van een diner ook niet. Dit zijn vrienden van me, die laat je toch niet betalen. Ik doe dit allemaal op eigen initiatief, niet omdat de partij het vraagt."

In het koetshuis - ook wel het VVD-clubhuis genoemd - zou de ene keer een buffet van stamppotten en de andere keer een driegangenmenu met gerechten uit de Franse keuken zijn gegeten.

Volgens Van Zadelhoff waren de diners helemaal niet zo luxe. "Het zijn net studentenfeestjes. Iedereen neemt wat mee. De één een taart, de ander een fles wijn. Ik betaal nog niet eens de helft van wat jullie berekenen", aldus de weldoener tegen FTM.