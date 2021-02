Demissionair premier Mark Rutte is niet "optimistisch" als het gaat om versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. "Het ziet er niet hoopvol uit", zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

Volgens Rutte stabiliseren de coronacijfers momenteel en gaan die "zelfs een beetje de verkeerde kant op". Hij is vooral bezorgd over de Britse coronavariant, waarbij sprake is van een "te snelle toename". Deskundigen zeggen dat 50 procent van de nieuwe besmettingen met die mutant is. Als het gaat om de bestrijding van het 'klassieke' coronavirus doet Nederland het wel goed, zei hij.

Alle modellen wijzen er volgens Rutte op dat de derde coronagolf eraan komt, zij het iets later dan gedacht. "Het is gewoon razendspannend", aldus Rutte. Wel zei hij dat de avondklok en de bezoekregeling van maximaal één persoon per dag effect hebben. Die maatregelen werken "vertragend".

De komende dagen is er nog allerlei overleg van deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), het Veiligheidsberaad van burgemeesters en van het kabinet. Vrijdag is er crisisoverleg met de meest bij de coronacrisis betrokken ministers. Ook zondag komen zij weer bij elkaar in het Catshuis.

Het kabinet maakt volgende week dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum. Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie. Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 2 maart.