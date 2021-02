Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt, ondanks het geklungel van het demissionaire kabinet, de spoedwet die moet zorgen voor een correcte juridische basis voor de avondklok. Dat bleek donderdag tijdens een ingelast debat.

De Kamer kwam terug van reces om te kunnen debatteren over de ontwikkelingen omtrent de avondklok. SP-Kamerlid Maarten Hijink sprak van 'juridisch geklungel' en volgens hem heeft dit geleid tot het verlies van vertrouwen. "Het moet niet weer nat gaan", waarschuwde Attje Kuiken (PvdA).

Naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunden ook de SP, 50PLUS en PvdA de nieuwe juridische basis.

Ook stelden de Kamerleden onder andere vragen over de proportionaliteit en het effect van de avondklok. Demissionair premier Mark Rutte antwoordde dat hij niet optimistisch is en dat de komende tijd "reuzespannend" gaat worden. Ook herhaalde hij dat uit cijfers blijkt dat de avondklok en de één-bezoekers-regeling bewezen effect hebben op het reproductiegetal.

Wat gebeurde er deze week? De rechter oordeelde dinsdag dat de avondklok direct moest worden opgeheven.

Volgens de rechter is er een verkeerde wet gebruikt.

Het kabinet ging daartegen in hoger beroep (dient vrijdag).

Een andere rechter besloot vervolgens dat de avondklok tot dit beroep van kracht blijft.

Voor de zekerheid wordt de avondklok ook ondergebracht in de coronawet.

Kamer wil duidelijkheid over welke wet gebruikt gaat worden

De Eerste Kamer buigt zich vrijdag over de kwestie, maar omdat de coalitie daar samen met SP, 50PLUS en PvdA een meerderheid heeft zal de nieuwe juridische grondslag voor de avondklok worden aangenomen.

Tegelijkertijd dient vrijdag ook het hoger beroep over de 'oude wet' waarmee de avondklok nu nog wordt geregeld. Als de staat dit beroep wint, ontstaat de situatie dat aan de maatregel dus twee wetten ten grondslag liggen. Kamerleden vroegen donderdag aan Rutte of het kabinet dan van plan is om deze eerste wet in te trekken.

"Het ligt voor de hand, maar het is niet mogelijk om hier nu een hard ja of nee op te zeggen", antwoordde Rutte. Hij liet weten de Kamer hierover te informeren, zodra de rechter uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep.

De huidige avondklok geldt vooralsnog tot woensdagochtend 4.30 uur. Het kabinet overlegt komende zondag op het Catshuis over de maatregelen na 2 maart. Rutte liet tijdens het debat echter weten "weinig ruimte" te zien voor versoepelingen.