Het lijkt erop dat de spoedwet van het kabinet voor de avondklok vrijdag - mits het parlement akkoord gaat - al kan worden ingevoerd. De Eerste Kamer behandelt op verzoek van het kabinet vrijdag het wetsvoorstel en zal daarna meteen stemmen. De Tweede Kamer zal dat al donderdag doen.

Bij goedkeuring moet de wet nog in het Staatsblad worden geplaatst. Dat is op internet en kan heel snel als het moet, aldus het ministerie. De nieuwe wet moet de avondklok 'redden' mocht het gerechtshof in Den Haag de huidige wet definitief onderuit halen.

De senatoren die het woord zullen voeren, komen fysiek bijeen op het Binnenhof. Om het vereiste quorum te halen is aanmelding van de anderen digitaal mogelijk. De aanwezige senatoren kunnen na het debat stemmen namens hun partij. Maar als er tot een hoofdelijke stemming wordt besloten, moet iedereen wel naar Den Haag komen.

De avondklok kreeg in de Tweede Kamer ruime steun. In de senaat heeft de coalitie geen meerderheid. De partijen die in de Tweede Kamer tegenstemden - PVV, FvD, SGP, PvdD, DENK - zijn in de minderheid in de Eerste Kamer. DENK zit niet in de Senaat. De senatoren hadden de huidige wet die aan de avondklok ten grondslag ligt, nog niet behandeld.

Justitie stelde spoedwet op na uitspraak rechter

Het ministerie van Justitie zette dinsdag snel een spoedwet in elkaar, nadat de rechtbank in Den Haag in de ochtend had bepaald dat de juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende is. De rechtbank verklaarde het straatverbod tussen 21.00 en 4.30 uur per direct ongeldig.

Na een spoedappel van het kabinet schroefde het gerechtshof in Den Haag dit besluit binnen enkele uren terug. De avondklok blijft nu in ieder geval van kracht tot de uitspraak in hoger beroep er is. Het beroep dient vrijdag en mogelijk komt er dan ook meteen een uitspraak.

Het kabinet wil de spoedwet nu toch in de coronawet opnemen. Deze tijdelijke wet valt onder de Wet publieke gezondheid. Justitieminister Ferd Grapperhaus volgt hiermee de Raad van State, die er woensdag in een spoedadvies op aandrong de maatregel in de coronawet op te nemen.