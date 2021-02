De Rijksrecherche onderzoekt nieuwe opnames en documenten waaruit volgens NRC blijkt dat PVV-Kamerlid Dion Graus zijn toenmalige echtgenote meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Het materiaal is aangeleverd door zijn ex-vrouw. Het parket Den Haag bevestigt tegenover de krant "aanvullend materiaal" te hebben ontvangen van de ex-partner van "een Kamerlid".

NRC zegt de opnamen en documenten te hebben ingezien en publiceert ook enkele berichten.

Zo is te lezen dat een beveiliger appt: "Binnenkort een x B&D maatje? Heb r wel weer zin in. Dat laatste broodje smaakte naar meer." Dit zou een verwijzing zijn naar een privésauna die Graus afhuurde in het Brabantse Beek en Donk.

De Telegraaf meldde in januari 2019 dat de nu 48-jarige ex-vrouw van Graus aangifte tegen haar toenmalige echtgenoot had gedaan wegens "psychisch misbruik" en "gedwongen seks met derden". Het Kamerlid diende daarna een tegenaangifte in wegens smaad.

Medio 2019 liet het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag weten dat beide aangiftes waren ingetrokken. Het onderzoek van het OM werd hiermee ook stopgezet.

"Desalniettemin heeft de aangeefster sindsdien aanvullend materiaal ter beschikking gesteld aan de Rijksrecherche. Daarnaast heeft zij zeer recent aangekondigd nog meer informatie te willen verstrekken", meldt het OM nu. Het aanvullende materiaal zal "zorgvuldig worden beoordeeld" door deskundigen die gespecialiseerd zijn in "onder andere mensenhandel en zeden".

Graus wil niet reageren

De ex-vrouw van Graus wilde volgens NRC niet reageren. Graus reageert niet inhoudelijk op vragen, omdat het volgens hem gaat om "volstrekte privézaken".

Hij laat verder weten dat zijn advocaat contact zal opnemen met zijn ex-vrouw, omdat zij voorwaarden van een eerdere afspraak zou hebben geschonden.