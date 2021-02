Thierry Baudet verdiende vorig jaar bijna 75.000 euro aan de verkoop van zijn boeken, maar heeft dat niet opgegeven bij de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl.

Kamerleden zijn verplicht nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in een openbaar register, om zo belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te garanderen. Volgens het reglement van de Tweede Kamer moeten ze dat uiterlijk één week na aanvaarding daarvan melden. Dat heeft Baudet nagelaten.

De voorman van Forum voor Democratie (FVD) kreeg vorig jaar voor de verkoop van zijn boeken bijna 75.000 euro aan royalty's overgemaakt op de rekening van een bv, waarvan hij de enige aandeelhouder is.

In een reactie laat een woordvoerder weten dat de bv van Baudet over 2020 nog geen jaarstukken heeft opgemaakt en dat er nog geen belastingaangifte is gedaan. Dat moet voor 1 juni dit jaar gebeuren. "Thierry Baudet heeft nog geen dividend of een winstuitkering genoten uit de bv. Er valt dan ook nog niets op te geven", aldus de woordvoerder.

Kamerleden moeten ook te verwachten inkomsten melden in het register, maar op de vraag waarom dat niet is gedaan, reageert FVD niet.

'Sommige constructies lijken mij ongewenst'

"Baudet had dit gewoon moeten melden. Dat Baudet een bv heeft opgetuigd, verandert daar niets aan", zegt Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit van organisaties aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

"Schimmige constructies lijken mij ongewenst. Politici moeten transparant zijn. Ze mogen best geld verdienen, maar dan moet dat wel duidelijk zijn. En dan zal een deel van hun inkomen als Kamerlid worden ingehouden. Als je niks te verbergen hebt, waarom zou je dan moeilijk doen?"

Andere Kamerleden, zoals Kamervoorzitter Khadija Arib, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, meldden wel in het register dat ze boeken hebben uitgegeven en dat ze daar inkomsten uit verwachten dan wel hebben ontvangen. Voormalig PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher laat weten dat de uitgever de opbrengst van zijn boek rechtstreeks aan de partij heeft overgemaakt.

Op het niet-melden van nevenactiviteiten staan geen sancties, maar vanaf april gaat dat veranderen. Een onafhankelijke commissie kan Kamerleden die niet voldoen aan hun meldingsplicht, in het uiterste geval schorsen.

In november vorig jaar constateerde het televisieprogramma Zembla al dat Baudet had verzuimd om te melden dat hij bestuurder van een eigen bv was en dat hij ook de inkomsten niet had opgegeven. Baudet noemde de meldingsplicht in het programma "onzin".

De boeken van Baudet worden verkocht door Amsterdam Books, een uitgeverij van de partij. "Zo verdient Thierry Baudet meer aan zijn werk dan bij een andere uitgeverij én verdient Forum voor Democratie ook geld aan zijn werk in plaats van een andere uitgeverij", aldus de woordvoerder van FVD.

Het boek De politiek van het gezond verstand kostte bijvoorbeeld 12 euro om te maken en distribueren. Gesigneerde exemplaren kosten 40 euro; een winst van bijna 28 euro per boek, waarvan de helft naar Baudet gaat. Bij een regulier boekencontract krijgt een auteur bij een reguliere uitgeverij tussen de 10 en 15 procent over de verkoopprijs minus de btw.

Baudet is degene die het geld betaalt én ontvangt

Bij FVD is een ingewikkelde constructie opgetuigd: het bestuur van de partij, waarvan Baudet de voorzitter is, is tevens bestuurder van FVD BV, waaronder ook de boekenuitgeverij valt. De bestuurder Baudet beslist dus over de omvang van de royalty's die hem via zijn eigen bv als privépersoon worden uitgekeerd.

In de integriteits- en gedragscode van FVD staat dat de partij streeft naar "maximale transparantie over besluiten, beloningen, posities en verantwoordelijkheden".



Volgens de partij is de integriteit gegarandeerd doordat de dagelijkse leiding van FVD BV in handen is van bestuurslid en ervaren uitgever Silvio de Groot, die de contracten opstelt, en doordat de boekhouding wordt gecontroleerd door een externe accountant.

De partij laat weten "verheugd" te zijn met Amsterdam Books als uitgever van het werk van Baudet, omdat hij "meer boeken heeft geschreven én verkocht dan alle fractievoorzitters van de kartelpartijen bij elkaar".