Het speciale gebaar van waardering van het kabinet voor de Dutchbat-veteranen komt volgens voorzitter Olaf Nijeboer van de Vereniging Dutchbat III laat, maar "beter laat dan nooit". Woensdag, 25 jaar na de val van de enclave Srebrenica, kondigde demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) het gebaar aan. De veteranen of hun nabestaanden krijgen ook een symbolisch bedrag van 5.000 euro. "Het geld is maar een bijzaak", het gaat ze om de verklaring van het kabinet, benadrukt Nijeboer.

Met het kabinetsbesluit is de kwestie volgens Nijeboer nog niet afgewikkeld. "Nu moeten we de invulling afstemmen." Hij hoorde woensdag ook wel wat scepsis onder de leden van de vereniging. "Dat is ook niet onlogisch na 25 jaar."

Nijeboer vindt het goed dat het kabinet deze stap zet, maar heeft nog wel vragen over de details. Daar hoopt hij donderdag tijdens een gesprek met de minister meer over te horen.

Zo is nog onbekend wanneer de verklaring precies komt. Bijleveld wil dat demissionair premier Mark Rutte de waardering uitspreekt tijdens een bijeenkomst met de veteranen. Maar op welke manier dit mogelijk is, is vanwege de coronapandemie nog onduidelijk.

Verder wil Nijeboer graag weten of het ministerie actief feitelijke onjuistheden over Dutchbat in de media gaat tegenspreken. "De minister is hierover in de brief niet heel concreet", vindt hij.

Dutchbat werd overrompeld in enclave die moest worden beschermd

Dutchbat III moest de enclave Srebrenica beschermen, maar werd overrompeld door Bosnisch-Servische eenheden. Na de val van de enclave werden ongeveer achtduizend jongens en mannen (Bosnische moslims) vermoord door de Bosnische Serviërs.

De commissie-Borstlap , die Dutchbat III onderzocht, adviseerde de regering en het ministerie van Defensie in december een gebaar te maken.

De commissie meldde dat veel Dutchbat-veteranen nog last hebben van de uitzending naar het voormalige Joegoslavië. Zo'n 20 tot 30 procent van hen ondervindt nog hinder en heeft zorg nodig.

Veteranen moeten een reis naar Srebrenica kunnen maken

Minister Bijleveld zegt er ook voor te gaan zorgen dat veteranen kunnen terugkeren naar Srebrenica. Deze reizen vinden volgend jaar in kleine groepen plaats. De Vereniging Dutchbat III hoopt dat familieleden van veteranen ook kunnen meereizen.

Verder ontvangen de veteranen binnenkort een brief van het ministerie waarin professionele hulp wordt aangeboden.