Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en andere kandidaten op de kieslijst van de partij hebben racistische uitspraken gedaan in WhatsApp-groepen, zo meldt het Elsevier Weekblad (EW) dinsdag. Het weekblad heeft de hand weten te leggen op de conversaties.

Volgens het blad zei Baudet in de zomer van vorig jaar dat "blanken gemiddeld een IQ scoren van 110", en dat dat voor Hispanics 90 en voor Afro-Amerikanen 75 is.

Ook zou hij in een gesprek met Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, beiden op de kandidatenlijst, hebben gezegd: "wil jij dat je zus met een neger thuiskomt". EW meldt dat Van Meijeren hierop "hell no" antwoordde.

Baudet laat dinsdag in een video weten dat hij "er niet meer op ingaat. Deze gekkigheid, deze stupide heksenjacht. Dit zijn de technieken van een totalitair regime". Daarna zegt hij: "misschien is er in privécontext ooit een grapje gemaakt. Ik zou willen zeggen: wie heeft dat niet?"

EW laat weten dat het blad een groot aantal van de berichten afdrukt en hierbij ook een schermafbeelding voegt, "als bewijs voor de authenticiteit van het materiaal".

Eind vorig jaar ontstond wederom onrust in de partij door een artikel in Het Parool, waarin antisemitische uitingen van de jongerenpartij van FVD in chatgroepen werden aangehaald. Meerdere bestuursleden en Forum-politici zijn opgestapt vanwege ontevredenheid over de wijze waarop Baudet omging met de uitlatingen.