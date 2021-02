Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet de Armeense genocide volmondig erkent. Een voorstel daartoe van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind kan rekenen op steun van PVV, CDA, GroenLinks, SP, SGP, 50PLUS, FVD, Partij voor de Dieren en de onafhankelijke Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen.

Het is de tweede maal dat de Tweede Kamer deze oproep doet. In 2018 werd ook al een motie aangenomen om in andere woorden te spreken over de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 .

Maar deze werd door het kabinet naast zich neergelegd. Nederland bleef spreken over "de kwestie van de Armeense genocide". Volgens waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag droeg het verzoek van de Kamer niet bij aan een oplossing en verzoening tussen Armenië en Turkije.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde het besluit van de Tweede Kamer "ten scherpste". Turkije noemt die beslissing ongefundeerd en zowel historisch als juridisch van generlei waarde. Het geeft Nederland bovendien een sneer omdat het volgens Turkije stond toe te kijken bij de etnische zuiveringen in Srebrenica.

Het Ottomaanse Rijk vermoordde anderhalf miljoen Armeniërs

Tussen 1915 en 1917 werden door het Ottomaanse Rijk zo'n anderhalf miljoen Armeniërs en andere leden van christelijke minderheden vermoord.

Voordewind noemt de schroom van Nederland om de massamoord te erkennen als genocide "absurd. Ook in 2021 voelen de Armeniërs de dreiging van het Turkije van Erdogan." Hij wijst erop dat de Turken vorig jaar nog Azerbeidzjan steunden in de gewapende strijd tegen de Armeniërs in de regio Nagorno-Karabach.

"Om verzoening te bevorderen en herhaling in de toekomst te voorkomen, is het allereerst van groot belang dat landen zich helder uitspreken", zegt Voordewind. "Een ruime Kamermeerderheid roept de Nederlandse regering op dit eindelijk te doen."

ChristenUnie steunde in 2018 nog kabinetsformulering

Toen de Kamer in 2018 de Armeense genocide erkende, was alleen DENK daar tegen. Maar een voorstel van de PVV om het kabinet te vragen niet langer de woorden "de kwestie van" te gebruiken, werd destijds door een meerderheid weggestemd. Ook alle coalitiepartijen, inclusief de ChristenUnie, stemden tegen.

De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) verwelkomt het voorstel van Voordewind. "De FAON gaat ervan uit dat de regering deze zeer duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer niet naast zich neer zal leggen, en tot uitvoer zal brengen."