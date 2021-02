Een meerderheid van de politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) heeft er zaterdag tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) mee ingestemd om partijleider en lijsttrekker Bas Filippini te royeren. Volgens de partij wil bijna driekwart van de leden (73 procent) dat hij vertrekt.

Filippini raakte in opspraak nadat hij Anna Zeven, tweede op de lijst, zonder haar medeweten had uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en een interim-bestuur had gevormd. "Ik ben niet opgestapt als voorzitter", reageerde Zeven hierop. Zij drong erop aan de democratisch besloten kieslijst intact te houden.

Ook probeerde partijleider Filippini om Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, van de kieslijst te verwijderen. Engel staat op de derde plek van de kandidatenlijst van VSN. Veel leden zegden hierna hun lidmaatschap op.

Ongeveer 70 procent van de leden wilde dat Engel zich kandidaat zou stellen voor de partij, maar Filippini wees dit verzoek af. Daarop werd een ALV uitgeroepen.

Het is nog onduidelijk of Filippini zijn plek op de lijst ook daadwerkelijk verliest. Zaterdag oordeelde de Kiesraad nog dat hij op de Kieslijst zal blijven staan en dat Zeven met een blanco lijst door zal gaan. Ook is het nog niet duidelijk of de uitschrijving bij de KVK van Zeven ongedaan gemaakt wordt.

VSN is 1 van de 37 partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Het gaat om een naoorlogs record.