Het CDA voert met tien integriteitsaffaires de Politieke Integriteitsindex van 2020 aan. Voor de eerste keer sinds 2013, toen de schandalen van politici voor het eerst objectief werden bijgehouden, staat de grootste partij VVD niet bovenaan de lijst.

De meest spraakmakende misstap van het CDA was de bruiloft van justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij hield te weinig afstand en overtrad hiermee de coronaregels.

Opvallend is dat de christendemocraten vooral in Limburg in de problemen kwamen. Zo kwam via NRC naar buiten dat Raymond Knops bevoordeeld zou zijn bij de aankoop van grond en mocht hij een grotere boerderij bouwen dan was toegestaan van de gemeente Horst. Knops was destijds CDA-Kamerlid.

De VVD kwam dit jaar slechts met drie integriteitsschendingen in het nieuws, volgens de index. Het veel kleinere Forum voor Democratie telde er al vier.

De Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit houden al jaren de integriteitsproblemen van partijen bij. De index werd dit jaar gepubliceerd in de Volkskrant.