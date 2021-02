Maar liefst 37 politieke partijen doen volgende maand mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is een naoorlogs record, meldt de Kiesraad vrijdag.

Het aantal partijen is daarmee ook flinker groter dan in 2017. Toen probeerden 28 partijen een Kamerzetel te bemachtigen. Dat was een evenaring van het naoorlogse record dat ook in 1971 en 1981 werd gehaald. Het absolute record is 53 partijen in 1922.

Eind december werd bij de Kiesraad een recordaantal van 89 partijnamen geregistreerd. 41 partijen leverden deze week een kandidatenlijst in. Zorgend Nederland, EVERT!, Healthy Earth en de Jongeren Partij zijn afgevallen, doordat ze bijvoorbeeld onvoldoende steunverklaringen hadden.

Een steunverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die de deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. Nieuwe partijen moeten dertig verklaringen per kieskring inleveren. Ze mogen alleen in de kieskringen meedoen waar ze voldoende verklaringen hebben.

Nederland is onderverdeeld in twintig kieskringen, waar partijen met verschillende kandidatenlijsten kunnen werken. Niet alle deelnemers van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn in elke kieskring vertegenwoordigd. Lang niet alle partijen zullen een zetel halen.

Vanwege de coronacrisis zien de verkiezingen er dit keer anders uit dan normaal. De stembusgang vindt plaats op 17 maart, maar een aantal stembureaus gaat op 15 en 16 maart al open. Daarnaast worden meer stembureauleden en stemmentellers ingezet dan gebruikelijk.