Ronald Camstra, de inmiddels vertrokken fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Zeist, heeft donderdag toegegeven een aantal nepaccounts op sociale media te beheren. Eerder op de dag stapte hij al op, maar hij bekende toen nog niet toe dat de profielen, die online de ideeën van GroenLinks steunden, van zijn hand zijn.

Camstra werd door inwoners van Zeist beschuldigd van het beheren van een aantal nepprofielen. Hij was sinds 2008 actief in de gemeenteraad en sinds 2017 fractievoorzitter.

De oud-fractievoorzitter zegt in een verklaring "een domme en naïeve fout te hebben gemaakt" en was actief onder meerdere pseudoniemen. Via die profielen ging hij online met zichzelf in gesprek.

Camstra erkende donderdag dat hij onder het pseudoniem Noortje van Breukelen een column schreef en daarop positieve reacties kreeg.

"Door een andere naam te gebruiken kon ik verhalen schrijven zonder dat die direct aan mijn publieke profiel werden gekoppeld. Ik voelde me daardoor vrijer om me te uiten, en ik kreeg ineens veel leuke reacties in plaats van de negativiteit die mijn eigen profiel her en der opriep. Daardoor werd ik overmoedig."

"Ik besefte onvoldoende dat het niet eerlijk, niet oprecht en niet verstandig is om me achter andere namen te verschuilen", aldus Camstra.

'Teleurgesteld in verspreide leugens'

Volgens GroenLinks-voorzitter in Zeist Liesbeth Raymakers kwam de bekentenis van Camstra als een schok. "We zijn overvallen door deze mededeling, teleurgesteld in de leugens die verspreid zijn en betreuren de schade die door hem berokkend is aan iedereen binnen de politiek in Zeist en daarbuiten"

"Het was een eenmansactie, die zich volledig onttrokken heeft aan de rest van GroenLinks", aldus Raymakers op de website van de afdeling Zeist van de partij. GroenLinks heeft Roel van Nieuwstadt benoemd tot fractievoorzitter ad interim.

De gemeenteraad van Zeist noemt in een gezamenlijke reactie het gebruiken van fake-accounts en valse identiteiten "verwerpelijk" en in strijd met "onze normen en waarden". Op 16 februari is de gemeenteraad van plan zich verder uit te spreken over de kwestie.