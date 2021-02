Hoewel er veel onzekerheid omtrent het vaccinatieschema is, durft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te zeggen dat de de kwetsbaarste personen, zoals ouderen en mensen in verpleeghuizen, rond de start van de lente zijn gevaccineerd.

"Als we door de oogharen kijken naar de aantallen vaccins die we nu hebben, denken we in het eerste kwartaal de kwetsbaarste mensen - die in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg wonen en de meeste ouderen thuis - op de drempel van de lente gevaccineerd te kunnen hebben", zei De Jonge donderdag tijdens het coronadebat.

Ook een deel van de mensen die voor hen zorgen, moeten dan een prik hebben gehad.

Dat is geen belofte, benadrukte De Jonge. Er zijn namelijk nogal wat onzekerheden. Veel hangt af van de levering van de vaccins. Die valt bijvoorbeeld nu al tegen: De Jonge schat dat er in de eerste drie maanden van dit jaar een derde minder AstraZeneca-vaccins worden geleverd aan Nederland.

Daarnaast zijn ook de vaccinatiebereidheid en de vaccinatiegraad bepalend voor het geschetste schema.

'Op drempel van de herfst is het hele land gevaccineerd'

In de periode erna wordt de levering van zo'n twintig miljoen vaccins van verschillende farmaceuten verwacht. De Jonge: "We gaan ervan uit dat we in het tweede kwartaal een heel grote groep kunnen vaccineren."

Alle groepen uit het advies van de Gezondheidsraad moeten voor de zomer gevaccineerd kunnen zijn, daarna begint de vaccinatie van verreweg de grootste groep: gezonde mensen tussen de achttien en zestig jaar oud.

"Je kunt met een gerust hart zeggen dat op de drempel van de herfst het hele land is gevaccineerd", aldus De Jonge.

Kamer wil speciaal gezant voor vaccinaties

De Kamer wil dat het kabinet een "speciaal gezant" aanstelt, die "daar waar mogelijk" de productie van vaccins kan opschalen, bleek uit het debat.

Ook moet zo'n gezant eventueel "extra contracten helpen sluiten", aldus het voorstel van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma denkt dat oud-DSM-topman Feike Sijbesma geschikt is voor die functie. Dit voorjaar hield Sijbesma op verzoek van het kabinet zich al bezig met het opschalen van de testcapaciteit.