Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft flinke kritiek te verduren gekregen voor zijn optreden na de datadiefstal bij de GGD. Oppositie en coalitie waren ontstemd over het gebrek aan kennis en urgentie bij de bewindsman, bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. De Jonge beloofde beterschap.

"Was hij (De Jonge, red.) nou gewoon niet op de hoogte van de ernst van het probleem, of dacht hij met heel veel bravoure het probleem wel te kunnen bagatelliseren? Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is", zei SP-Kamerlid Maarten Hijink.

"Het GGD-lek is geen incident, maar een structureel probleem", vindt D66'er Kees Verhoeven.

Attje Kuiken (PvdA) somde op wat er naast het GGD-lek nog meer niet goed gaat onder de verantwoordelijkheid van De Jonge. "We hebben de mondmaskers gehad, we hebben het testen gehad, we hebben het trage vaccineren, we hebben het gegoochel met vaccinatiecijfers."

Kuiken vroeg zich hardop af "of het deze minister niet over de schoenen loopt". Wat de PvdA'er betreft worden er taken in het kabinet herverdeeld. De portefeuille van De Jonge werd onlangs al uitgekleed, zodat hij zich vooral op de coronabestrijding kan richten.

Irritatie groeide na 'onzin' tijdens vragenuur

Vorige week meldde RTL Nieuws na eigen onderzoek dat de privégegevens van miljoenen Nederlanders illegaal zijn verhandeld. Het gaat om informatie uit twee computersystemen van de GGD die worden gebruikt om coronatesten te registreren en voor het bron- en contactonderzoek.

De Jonge wekte vooral wrevel met zijn antwoorden in de Kamer tijdens het vragenuur, een dag na de publicatie van het nieuws. "Hij heeft onzin staan te verkondigen", zei Farid Azarkan van DENK daarover.

De Jonge: 'Dingen gezegd die ik anders had moeten zeggen'

De bewindsman erkende woensdag dat zijn antwoorden van vorige week niet goed waren en wilde die rechtzetten. "Ik heb een aantal dingen gezegd die ik anders had moeten zeggen", aldus De Jonge.

Zo zei de minister dat de GGD-systemen sinds het begin van de corona-uitbraak continu het gebruik van de systemen controleert. Dat bleek steekproefsgewijs.

Ook had hij gezegd dat het GGD-systeem voldoet aan de zogenoemde NEN-norm, een standaard norm voor techniek. De Jonge: "Dat geldt wel voor de software, maar de gehele GGD-organisatie is nog niet NEN-gecertificeerd."

Tot slot kwam hij terug op zijn uitspraak dat er tegen misdaad geen kruid gewassen is. "De afgelopen dagen heb ik alles goed op een rij gezet, wat er op welk moment bekend was en welke acties er zijn uitgevoerd. Dan moet je op zijn minst zeggen: er was wel meer kruid tegen gewassen geweest."