Het demissionaire kabinet vindt het aan een volgend kabinet om werk te maken van een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners. Daar zelf voorstellen voor doen, "acht het kabinet niet verenigbaar met de demissionaire status", schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) woensdag aan de Tweede Kamer (pdf).

De oppositie roept sinds enkele maanden op tot meer waardering voor werknemers in de zorg. Lange tijd werden voorstellen daarvoor geblokkeerd door de coalitiepartijen. Na de val van het kabinet stemde een meerderheid van de Kamer voor een motie van de SP en de PvdA.

Uitvoering van die motie zal dus nog wel even op zich laten wachten, blijkt uit de brief. "Investeringen in structureel betere arbeidsvoorwaarden van zorgpersoneel vragen om fundamentele beleidskeuzes die aan een volgend kabinet zijn", aldus Van Ark.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het antwoord onacceptabel. "Een meerderheid van de Tweede Kamer wil hogere salarissen in de zorg. Het demissionaire kabinet moet dit gewoon uitvoeren. Onze zorgverleners staan aan de vooravond van een derde golf en hebben lang genoeg gewacht", twittert ze.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver stelt op Twitter dat het steeds pijnlijker wordt "om te zien in welke bochten het kabinet zich blijft wringen om de lonen in de zorg maar niet te verhogen". "Een Kamermeerderheid wil dat zorgverleners een hoger salaris krijgen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", aldus Klaver.