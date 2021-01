Het derde steunpakket van het kabinet waar 7,6 miljard euro extra voor wordt uitgetrokken kan op de goedkeuring rekenen van de Tweede Kamer. Het gaat met name om verruimingen van bestaande reddingsboeien en een soepeler regime om ervoor in aanmerking te komen.

Dat bleek donderdag tijdens het Kamerdebat over de extra steun met demissionair ministers Bas van 't Wout (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra).

Het derde steunpakket loopt tot en met juni van dit jaar. Omdat het kabinet een strengere lockdown heeft afgekondigd tot en met in ieder geval 9 februari om het coronavirus te bestrijden, wordt de noodsteun ook opgeschroefd.

Het gaat vooral om een uitbreiding van bestaande regelingen zoals de loonsubsidie (NOW), tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en hulp voor zzp'ers (Tozo). Er is dit keer extra aandacht voor startende ondernemers, die voorheen tussen wal en schip belandden wat coronasteun betreft.

Het kabinet heeft tot nu toe voor alle steun, ook die voor het openbaar vervoer, zorg en cultuur, in totaal zo'n 60 miljard euro extra uitgetrokken. Tel je daar leningen, garanties en uitgestelde belastingen daarbij op, kom je op 75 miljard euro. Ter vergelijking: de begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 40 miljard euro.

Oppositie vroeg nogmaals om meer steun voor zzp'ers

De oppositie vroeg andermaal tevergeefs om een al eerdere doorgevoerde versobering voor de zzp-hulp te schrappen. De partijen hekelen de zogenoemde partnertoets, waarbij het inkomen van de partner wordt verrekend met de zzp-steun.

Dit middel is al langer een doorn in het oog van veel oppositiepartijen. Onder andere de PVV, SP, GroenLinks, PvdA, DENK en 50 PLUS vinden het onrechtvaardig dat zelfstandigen op deze manier worden gekort in hun overheidssteun.

Volgens het kabinet heeft het met de uitvoerbaarheid te maken. Gemeenten hebben laten weten het liefst geen wijzigingen door te willen voeren in de Tozo.

Er is wel een nieuwe regeling opgetuigd voor mensen die hun inkomen door de coronacrisis zien dalen en geen gebruik kunnen maken van bestaande uitkeringen, zoals die voor zzp'ers.

Vragen over bezuinigingen ingegeven door 'verkiezingselixer'

Er was bij partijen, al dan niet gespeeld, onduidelijkheid over uitspraken van Hoekstra eerder op de dag. De minister van Financiën had aan BNR laten weten dat iedereen die bezuinigingen uitsluit, een "fabeltje" vertelt.

Daar wilden de PvdA, GroenLinks, SP en D66 meer over weten, want tot nu toe werd door Hoekstra steevast benadrukt dat er van bezuinigen nu geen sprake is. De zakken van de overheid zijn heel diep en Hoekstra was bereid ze helemaal te legen, zei de bewindsman aan het begin van de crisis vorig jaar maart.

Maar ook nu liggen bezuinigingen niet op tafel, bezwoer Hoekstra. Gijs van Dijk (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks) hebben volgens hem van het "verkiezingselixer" gedronken of gaan in ieder geval "Trumpiaans met de waarheid om" om te doen alsof het kabinet nu bezuinigingsplannen heeft.

Hoekstra: 'Niet beloven dat er niet bezuinigd wordt'

Bezuinigen op de korte en middellange termijn is en blijft onverstandig, zei Hoekstra. De economie moet eerst weer op volle toeren draaien, dat is het beste medicijn tegen de steeds verder oplopende overheidsschuld. Om dan het mes te zetten in uitgaven, werkt averechts, is nu de overtuiging van dit kabinet.

Hoekstra: "Je kunt beter teveel uitgeven dan te weinig waardoor je bedrijven onnodig kapot laat gaan." Maar bezuinigingen categorisch uitsluiten is weer het andere uiterste, dat wilde Hoekstra daarom ook niet doen. "Je kunt niet beloven dat er in geen enkel geval niet bezuinigd wordt."

Een precieze termijn wilde Hoekstra niet noemen. Ook niet of dat in de tweede helft van een volgend kabinet moet gebeuren, zoals DNB-president Klaas Knot onlangs opperde.