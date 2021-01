Demissionair premier Mark Rutte sluit niet uit dat het kabinet de hulp van het leger inschakelt om de rellen en plunderingen van afgelopen dagen een halt toe te roepen. "De inzet van het leger is geen taboe, maar nu niet nodig", aldus Rutte woensdag in het Kamerdebat.

Volgens de premier kan de politie de zaak nu goed onder controle houden en wordt er al een beroep gedaan op het leger in de vorm van de Koninklijke Marechaussee. Als meer mankracht nodig is, dan is dat volgens de premier mogelijk.

Geert Wilders riep het kabinet op het leger in te zetten. "Uiteindelijk buigt het tuig alleen maar voor de harde hand", aldus de PVV-leider.

Hij neemt het het kabinet kwalijk veel te laks gereageerd te hebben op de onrust van de laatste dagen. "Het kabinet heeft het drie dagen uit de hand laten lopen."

De gehele Kamer veroordeelde de rellen, maar voelt op dit moment geen noodzaak om de hulp van het leger in te roepen. Alle fracties zijn het erover eens dat de daders hard aangepakt moeten worden, maar waarschuwen ook om de boel niet verder te laten escaleren.