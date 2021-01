Een ruime Kamermeerderheid wil zogenoemde 'homogenezingstherapieën' strafbaar maken, meldt Kamerlid Vera Bergkamp (D66) op Twitter. Aanbieders beweren dat zij de seksuele oriëntatie van een persoon kunnen veranderen.

Bergkamp diende de motie voor een wetswijziging samen met Nevin Özütok (GroenLinks), Zohair El Yassini (VVD) en Kirsten van den Hul (PvdA) in. In 2019 werd de Kamer ook opgeroepen om een soortgelijke wet aan te nemen, maar toen lagen de christelijke partijen, de PVV en Forum voor Democratie (FVD) dwars.

Nederland telt zo'n vijftien organisaties of individuen die zogeheten conversietherapieën aanbieden. De therapie kan een vakantiekamp of workshop omvatten. Homoseksualiteit zou als probleem worden bestempeld en aanwezigen worden geïnstrueerd hoe zij dit probleem kunnen verhelpen, schrijft het AD. Volgens het dagblad zijn de organisaties gelieerd aan streng christelijke stromingen.

Experts hebben de therapieën eerder al veroordeeld. Volgens deskundigen is er geen wetenschappelijke basis voor de werkzaamheid ervan. Daarnaast kan conversietherapie leiden tot depressie en zelfmoordneigingen.

Duitsland besloot vorige zomer conversietherapieën voor minderjarigen te gaan verbieden. Bergkamp vertelt in gesprek met het AD dat in Nederland de wetswijziging moet wachten tot na de verkiezingen, omdat het huidige kabinet demissionair is.