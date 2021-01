De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de "herstelaanpak" van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) in de toeslagenaffaire. Zo wordt erop gewezen dat private partijen nog niet voldoende meewerken bij het kwijtschelden van de schulden van de gedupeerden.

De VNG heeft hierover een brief geschreven aan het kabinet en doet daarin "voorstellen voor het vervolg".

Zo moet het kabinet volgens de VNG onder meer regelen dat de mensen die slachtoffer zijn van de affaire een "schuldenvrije nieuwe start" krijgen. Verder moeten mensen die hun - onterechte - schuld aan de Belastingdienst hebben afgelost, gecompenseerd worden voor de "grote nood" waarin zij jaren verkeerden.

Ook moet de 30.000 euro compensatie die aan slachtoffers is beloofd, daadwerkelijk aan gedupeerde ouders toekomen. Eerder werd duidelijk dat de overheid alle schulden van deze mensen kwijtscheldt.

Het kabinet heeft private bedrijven opgeroepen schulden kwijt te schelden, maar ziet daar weinig beweging in. Gedupeerden moeten "op korte termijn" duidelijkheid krijgen over wat er met hun schulden gebeurt, vindt VNG.

VNG: 'Belastingdienst gooit problemen over de schutting'

Eerder deze week schreef Van Huffelen dat gemeenten een "aanpak op maat" aan gedupeerden kunnen aanbieden. "Daarmee gooit de Belastingdienst zijn problemen over de schutting en zet het gemeenten voor het blok", aldus Peter Heijkoop, CDA-wethouder in Dordrecht, namens de VNG tegen RTL Nieuws. "Wij willen niets liever dan onze inwoners helpen, maar de Belastingdienst zal zelf de problemen moeten oplossen, die het veroorzaakt heeft."

Daar heeft de VNG niet veel vertrouwen in. Heijkoop zegt tegen RTL Nieuws dat het beter is als minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de regie op het dossier overneemt. "De Belastingdienst moet een stap opzij doen. We zien al anderhalf jaar dat die niet in staat is de problemen op een goede manier op te lossen."

Vorige week vrijdag viel het kabinet door de toeslagenaffaire. Een commissie oordeelde eerder dat de volledige ambtelijke en politieke top verantwoordelijk is voor de uit de bocht gevlogen fraudeaanpak van de Belastingdienst.

Zo werden ouders met een tweede paspoort strenger gecontroleerd en hard aangepakt voor kleine zaken als het vergeten van een bonnetje. Duizenden ouders stonden vervolgens jarenlang ten onrechte bij de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur, waardoor ze in grote problemen kwamen.