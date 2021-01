Er is niet veel ruimte om nog te sleutelen aan de aanvangstijd van de avondklok. Het kabinet is voornemens de avondklok te laten gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur, maar kritische fracties in de Kamer willen de start van de klok naar later op de dag verschuiven. Volgens premier Mark Rutte is later dan 21.00 uur niet mogelijk. "Na die tijd neemt de effectiviteit van de maatregel enorm af."

D66, voorheen fel tegenstander van de avondklok, lijkt bereid een avondklok in overweging te willen nemen als het tijdstip verlaat wordt. "Dat zal zeker helpen om tot een ander oordeel te komen", zei Jetten donderdag in een debat over de corona-aanpak. Ook de ChristenUnie, SP en GroenLinks vragen het kabinet de start van de avondklok naar een later tijdstip te verplaatsen.

De avondklok is in de Tweede Kamer omstreden. Het demissionair kabinet vindt de maatregel dusdanig ingrijpend dat het eerst goedkeuring van de Kamer wil en een meerderheid is allerminst zeker.

'Kabinet wil schep erbovenop doen'

Eerder stemde de Kamer in een motie tegen de invoering van de maatregel.

Ook D66 was tegen en is nog steeds geen voorstander. "Het is een hele grote inperking van de vrijheid", aldus Jetten.

"Kabinet wil extra schep erbovenop doen. Ik zal eerlijk zijn, mijn fractie vindt dat geen gemakkelijke keuze. Ja, er is reden ongeruster te zijn, maar is dat reden genoeg voor een avondklok."

Kamer wil meer actie van kabinet tegen werkgevers

Ook de SP en GroenLinks lijken in te kunnen stemmen met een latere aanvangstijd, als hebben de partijen ook forse kritiek.

Lilian Marijnissen (SP) vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds werkgevers zijn die werknemers dwingen naar het werk te komen. Ook VVD en CDA vinden dat het kabinet onvoldoende doet om werkgevers hierop aan te pakken. "De inzet van het kabinet is onvoldoende" aldus Pieter Heerma (CDA). VVD en CDA zijn voor de avondklok.

Dat het kabinet niet kan zeggen hoeveel werkgevers zijn beboet of de deuren verplicht hebben moeten sluiten staat volgens Marijnissen niet in verhouding tot wat het kabinet met de avondklok van burgers gaat vragen.

'Raken massaal onze vrijheid kwijt'

PVV, DENK en SGP zien niets in de maatregel. Geert Wilders (PVV) noemt de avondklok "extreem". "We raken massaal onze vrijheid kwijt." Hij wijst naar wat het kabinet zelf beter had kunnen doen om te voorkomen dat het zo ver heeft moeten komen.

Wilders vindt het onbegrijpelijk dat duizenden reizigers uit Groot-Brittannië wekenlang vrij hebben kunnen reizen. En als er eerder was begonnen met vaccineren, zou Nederland er beter voor staan. "Heel Nederland moet nu de prijs betalen voor dat geblunder."

De nieuwe partijleider van de PvdA Lilianne Ploumen mist een fundamentele discussie over wat de avondklok betekent. Het schuiven met aanvangstijden vindt zij een "politieke uitruil", terwijl ook zij vindt dat gekeken moet worden naar hoe het zo ver heeft kunnen komen. "Waarom is dit nodig? Waarom kwam het kabinet niet veel eerder met een quarantaineplicht? Waarom geen vliegverbod? Waarom niet eerder begonnen met vaccineren?"

Het kabinet kwam woensdag met het voorstel tot het instellen van een avondklok. Met de maatregel om mensen verplichten om tussen 20.30 uur en 4.30 uur binnen te blijven hoopt het kabinet de veel besmettelijkere Britse variant de baas te blijven.

Daarmee hopen premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te voorkomen dat de ziekenhuizen overlopen zoals in delen van Europa momenteel het geval is.