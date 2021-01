De nieuwe kazerne van de mariniers die in Kamp Nieuw-Milligen bij Apeldoorn komt, is eind 2028 klaar. Het moet plaats gaan bieden aan ongeveer 2,130 mensen, schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) woensdag aan de Tweede Kamer.

Uit commerciële overwegingen maakt het ministerie niets over de kosten bekend. Met het vastgoedproject is een investering van tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro gemoeid, aldus de bewindsvrouw.

In 2012 werd besloten dat de mariniers uit Doorn naar Vlissingen zouden verhuizen. Dat leidde tot weerstand en veel mariniers vertrokken. Daarop besloot Visser vorig jaar een streep door de verhuizing naar Zeeland te zetten. Dat leidde daar tot veel woede bij de Zeeuwen. Zij kregen een compensatie en excuses van het kabinet.

Ook de marinierseenheden uit Den Helder worden ondergebracht in de nieuwe kazerne in Kamp Nieuw-Milligen. Het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) blijft op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.