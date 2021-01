VVD'er Bas van 't Wout volgt Eric Wiebes op als minister van Economische Zaken, zeggen ingewijden maandag tegen het ANP na berichtgeving van de Telegraaf. De 41-jarige Van 't Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wiebes stapte vrijdag op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij liet destijds weten niet terug te keren in het demissionaire kabinet. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nam de taken van Wiebes tijdelijk over.

De nieuwe vervanger van Wiebes is gevonden in Van 't Wout. Hij nam afgelopen zomer de plek in van Tamara van Ark als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarvoor zat Van 't Wout sinds 2012 namens de VVD in de Tweede Kamer en werd hij in 2017 vicefractievoorzitter van zijn partij. Ook was hij woordvoerder op het gebied van Sociale Zaken.