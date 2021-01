Lilianne Ploumen is maandag door het bestuur van de PvdA voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker van de partij. De leden stemmen zaterdag over de voordracht, maar dat lijkt zo kort voor de Tweede Kamerverkiezingen slechts een formaliteit.

Na het vertrek van Lodewijk Asscher is de PvdA op zoek naar een nieuwe partijleider die de sociaaldemocraten door de Tweede Kamerverkiezingen moet loodsen.

Met Ploumen kiest de PvdA voor een ervaren partijlid met een schat aan politieke ervaring. Ploumen was eerder voorzitter van de PvdA en heeft ervaring als minister. In het vorige kabinet bekleedde zij de post van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In die rol maakte zij internationaal naam door met de campagne #SheDecides op te komen voor vrouwenrechten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de financiering voor internationale organisaties die zich inzetten voor veilige abortussen had stopgezet.

Ploumen zit sinds 2017 in de Tweede Kamer, waar zij zich onder meer bezighoudt met de portefeuilles Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Asscher stelt zich toch niet verkiesbaar

Asscher maakte vorige week bekend zich toch niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Hij verklaarde zijn positie als lijsttrekker op te geven, vanwege de "discussie" in de Kamer rondom zijn rol in de toeslagenaffaire.

Asscher lag sinds de publicatie van het vernietigende onderzoek naar de affaire bij een deel van de PvdA onder vuur. Tussen 2012 en 2017 was hij als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire.

