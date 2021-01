Als het hele politieke systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag in een toelichting over de val van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

"De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken en verdeelt de risico's", zo citeert Rutte een van zijn voorgangers. Het kabinet heeft niet aan die norm voldaan, zo zegt hij nu. "De Staat had de zwakken moeten beschermen en dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan."

Met het besluit om af te treden wil het kabinet recht doen aan alle ouders die onrecht is aangedaan, aldus Rutte. Volgens hem was het kabinet bij het nemen van de beslissing eensgezind.

Rutte zegt dat hij niet heeft overwogen om te stoppen als lijsttrekker van de VVD, omdat hij niet direct verantwoordelijk zou zijn voor het dossier.

De koning heeft inmiddels het ontslag van het gehele kabinet ontvangen. Rutte gaat vrijdagmiddag naar hem toe om toelichting te geven.

Rutte: Ook met demissionair kabinet gaat strijd tegen coronavirus door

"De vraag is nu: wat betekent het aftreden concreet?", aldus Rutte. "Van ons kan worden verwacht dat wij doen wat nodig is in het landsbelang. Dat doen we in nauw overleg met het parlement."

Rutte benadrukt dat de strijd tegen het coronavirus ook met een demissionair kabinet gewoon doorgaat. "Ons werk staat de komende maanden onverminderd in het teken van corona en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen."

Eerder op vrijdag werd bekend dat het volledige kabinet-Rutte III aftreedt vanwege het spijkerharde rapport Ongekend onrecht over de kinderopvangtoeslagenaffaire. De druk op het kabinet om het ontslag aan te bieden, nam toe nadat duidelijk was geworden dat duizenden ouders door toedoen van de onrechtmatige fraudejacht in grote financiële en persoonlijke problemen kwamen.

