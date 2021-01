De ministers van het sinds vrijdag demissionaire kabinet vinden dat zij verantwoordelijkheid hebben genomen voor het politieke falen in de toeslagenaffaire. Desalniettemin blijft het vizier van het kabinet gericht staan op de aanpak van de coronacrisis, zeggen zij vrijdag na afloop van de ministerraad op het Binnenhof in Den Haag.

Het aftreden van het kabinet was volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) "de enige denkbare conclusie om recht te doen aan het grote onrecht dat deze ouders is overkomen".

Desondanks blijft het kabinet "alles op alles zetten om de coronacrisis te bestrijden en Nederland veilig te houden", zegt De Jonge.

Ook voor demissionair minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk dat de politiek haar verantwoordelijkheid heeft genomen. "Tegelijkertijd is het belangrijk dat we dit op deze manier hebben kunnen doen, zodat we verder kunnen gaan in de aanpak van de coronacrisis", zegt zij.

Kaag zegt dat er een breuk moet komen met het verleden. "Door te werken aan een ander Nederland, waarin dit soort misstanden niet meer plaats kunnen vinden". Volgens haar kan het in Nederland niet zo zijn "dat burgers onbeschermd en kwetsbaar zijn ten opzichte van de eigen overheid". Mede daarom moet "de menselijke maat terugkomen" in de politiek, aldus Kaag.

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat het kabinet door af te treden "staatsrechtelijk de ultieme conclusie" trekt. Hij zegt zich daarbij te realiseren dat dit de problemen van de gedupeerde ouders niet oplost. Het kabinet moet daarom "absoluut door" met de afhandeling van de affaire op een manier die recht doet aan het leed dat hen is aangedaan.

Ook moet alles op alles worden gezet om herhaling te voorkomen. "Daar ligt nog een grote opdracht voor de hele politiek", aldus Hoekstra.

Oppositie eensgezind: Val kabinet onvermijdelijk

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren vrijdag eensgezind dat het aftreden van het kabinet onvermijdelijk was. Ze stellen dat de toeslagenaffaire te ernstig was om te kunnen aanblijven.

PVV-leider Geert Wilders noemt het "terecht" dat het kabinet aftreedt. "Onschuldige mensen zijn gecriminaliseerd, hun levens verwoest en de Kamer is daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd."

"Aftreden is de enige juiste conclusie", vindt ook SP-leider Lilian Marijnissen. "De rechtsstaat is geschonden. Dit is niet het sluitstuk, maar het begin."

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt het aftreden van het kabinet het enig juiste besluit. "Laat dit tegelijkertijd een nieuw begin zijn", twittert hij. "Een keerpunt. Het moment waarop we onze verzorgingsstaat weer op gaan bouwen. En waarop de overheid haar eigen burgers weer vertrouwt."

DENK: Kabinet valt door institutioneel racisme

Onafhankelijk Kamerlid Henk Krol vindt dat het kabinet terecht opstapt, maar wil dat er meer gebeurt. "Het mag niet een symbolische daad blijven. Er moet echt iets veranderen."

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt de toeslagenaffaire "een zeer ernstige, beschamende geschiedenis die nog lang niet is opgelost" en "de pijnlijke uitkomst van tien jaar neoliberalisme als babbeltruc".

Volgens DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan is het kabinet door "institutioneel racisme" ten val gekomen. "Met alleen aftreden wordt geen recht gedaan aan het enorme leed van de ouders."