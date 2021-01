Voorafgaand aan de ministerraad van vrijdag wilden de ministers nog niet vooruitlopen op een eventuele val van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire. Vrijdag wordt door het kabinet na wekenlang overleg de knoop doorgehakt wat de politieke consequenties moeten zijn voor het duperen van duizenden ouders.

Volgens Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel, moet het kabinet "een breuk maken met wat heeft plaatsgevonden en op een geloofwaardige manier het vertrouwen in de overheid herstellen".

Hoewel Kaag compensatie voor ouders "natuurlijk" belangrijk vindt, is dat volgens haar niet genoeg. Er moet een "moreel antwoord" komen. "De politiek moet bij zichzelf te rade gaan."

Haar partij (D66) "is eruit" over wat er moet gebeuren, maar ze liet niet los wat dat standpunt is.

'Mensen hebben geen schijn van kans gehad'

Ook de ChristenUnie heeft haar conclusie getrokken, zegt vicepremier Carola Schouten. "Mensen hebben geen schijn van kans gehad en konden op veel fronten hun recht niet halen, daar moeten we het vandaag over hebben en vaststellen wat dit politiek betekent."

Volgens minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zal het herstellen van het vertrouwen in de overheid tijd kosten. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus het zal niet gelijk hersteld worden."

De belofte van de overheid om voor mensen te zorgen is gebroken en die kan niet gebroken blijven, vindt ze.

Van Ark begrijpt dat mensen zich wellicht afvragen waarom een kabinet aftreedt tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. "Elke vraag ligt op tafel, maar we starten vandaag primair met deze kwestie: het herstellen van het ongekend onrecht dat de ouders is aangedaan."

Duizenden ouders onterecht als fraudeur gezien

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei voor de ministerraad dat het kabinet "missionair tussen aanhalingstekens" blijft wat betreft de bestrijding van de coronacrisis, mocht het kabinet vrijdag vallen. "Mensen mogen verwachten dat we alles doen om de crisis te lijf te gaan."

Het kabinet staat onder flinke druk vanwege de toeslagenaffaire. Daarbij werden duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur gezien waardoor ze in financiële problemen kwamen. Ook veroorzaakte de toeslagenaffaire scheidingen en moesten mensen hun huis uit.

Bij de fraudeaanpak maakte de Belastingdienst zich schuldig aan etnisch profileren door ouders met een dubbele nationaliteit strenger te controleren.